Nadal, Şanghay'da finalde
Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, katıldığı Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda Hırvat Marin Cilic'i 2-0 yenerek finale kaldı.
Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasında mücadele eden sezonun formda tenisçisi Nadal, dünya 5 numarası Hırvat Cilic ile yarı finalde karşılaştı.
Karşılaşmayı 2 saat 11 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanan Nadal, bu sezon üst üste 16'ıncı galibiyetini elde etti.
Turnuvanın diğer yarı finalinde dünya 2 numarası İsviçreli Roger Federer ile Arjantinli Juan Martin del Potro maça çıkacak. Müsabakanın galibi, yarın finalde Nadal ile karşılaşacak.
- 14 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:14
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Görülmedik kırmızı kart
Toplam 11
Yorum
sek o zaman her tabana kafa uzat al kırmızıyı ah şu hakemler
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Şimdi kafam rahat
Toplam 1
Yorum
Fatih Adam her sezon başına fırtına gibi giriyor ama ondan sonra kadroya bile alınmıyordu çok enteresan.
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Aslan ava çıktı
Toplam 9
Yorum
GS görelim kardeş yanlız gbliğine yenilmeniz manidar oldu
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