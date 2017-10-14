 Nadal, Şanghay'da finalde – Fotomaç – 14 Ekim 2017 ;
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    14 Ekim 2017, Cumartesi
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    Nadal, Şanghay'da finalde

    Nadal, Şanghay'da finalde

    Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, katıldığı Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda Hırvat Marin Cilic'i 2-0 yenerek finale kaldı.

    Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasında mücadele eden sezonun formda tenisçisi Nadal, dünya 5 numarası Hırvat Cilic ile yarı finalde karşılaştı.

    Karşılaşmayı 2 saat 11 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanan Nadal, bu sezon üst üste 16'ıncı galibiyetini elde etti.

    Turnuvanın diğer yarı finalinde dünya 2 numarası İsviçreli Roger Federer ile Arjantinli Juan Martin del Potro maça çıkacak. Müsabakanın galibi, yarın finalde Nadal ile karşılaşacak.

    1. 14 Ekim 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:14
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