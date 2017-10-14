Nadal, Şanghay'da finalde

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasında mücadele eden sezonun formda tenisçisi Nadal, dünya 5 numarası Hırvat Cilic ile yarı finalde karşılaştı.

Karşılaşmayı 2 saat 11 dakika süren mücadelenin ardından 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 kazanan Nadal, bu sezon üst üste 16'ıncı galibiyetini elde etti.

Turnuvanın diğer yarı finalinde dünya 2 numarası İsviçreli Roger Federer ile Arjantinli Juan Martin del Potro maça çıkacak. Müsabakanın galibi, yarın finalde Nadal ile karşılaşacak.