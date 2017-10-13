Sharapova, Çin'de yarı finalde
Rus tenisçi Maria Sharapova, Tianjin Açık Tenis Turnuvası’nda Stefanie Voegele’yi 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.
Başarılı tenisçi, yarı finalde 3 numaralı seribaşı ve geçen yılın şampiyonu Çinli Shuai Peng ile karşılaşacak.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:12
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Yorum
Mecnun Bence ıkısıde güzel futbolcu En iyi şekilde ülkemizi temsil edıyorlar Bize yakışan sadece başarilar dilemek
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Önder Fırat’ın cezası 1 aya indi
Toplam 12
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44istanbul TFF FB'ye yakisir!!! Ayni karakterler nasil olsa!
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Messi'ye çılgın teklif!
Toplam 12
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israfil17 Eger Barca bu parayi veriyorsa bence cok akillica bir kontrat uzatma isi degil. Bugün Messi Messi olduysa bunu Barca`ya borcludur. Adamlar altyapiya alip ilgilenip bu hale getirdiler eger su an sadece parayi düsünüyorsa bence yol versinler. Barcadan gittikten sonrada bir Messi devri kapanir kesinlikle baska yerde Barca`da oynadigi gibi oynayamaz. Söyle bir bakin örnekleri cok. Ronaldinho, Eto bunlar gittikleri yerde kesinlikle bir dünya yildizi olarak kalamadilar.
Sharapova, Çin'de yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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