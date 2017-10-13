Sharapova, Çin'de yarı finalde

Rus tenisçi Maria Sharapova, Tianjin Açık Tenis Turnuvası’nda Stefanie Voegele’yi 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Yıldız tenisçi Maria Sharapova, Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde İsveçli rakibi Stefanie Voegele ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Rus tenisçi, 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılarak, yarı finale yükseldi. 15 aylık aldığı doping cezasının ardından ilk kez bir turnuvada yarı finale çıkan Sharapova, bu yıl katıldığı tek Grand Slam olan ABD Açık Tenis Turnuvası'nın dördüncü turunda veda etmişti.



Başarılı tenisçi, yarı finalde 3 numaralı seribaşı ve geçen yılın şampiyonu Çinli Shuai Peng ile karşılaşacak.

