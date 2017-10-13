Sharapova Çin'de yarı finalde

Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasında mücadele eden Sharapova, çeyrek finalde dünya klasmanında 196. sırada yer alan Voegele'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.

Bu yıl katıldığı tek grand slam olan ABD Açık'a dördüncü turda veda eden 30 yaşındaki Rus tenisçi, 15 aylık doping cezasının ardından ilk kez bir turnuvada yarı finale çıkma başarısını gösterdi.

Sharapova, yarı finalde 3 numaralı seribaşı ve geçen yılın şampiyonu Çinli Shuai Peng ile karşılaşacak.