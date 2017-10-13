Sharapova Çin'de yarı finalde
Rus tenisçi Maria Sharapova, Çin'de katıldığı Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nda İsviçreli Stefanie Voegele'yi 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
Çin'in Tianjin kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasında mücadele eden Sharapova, çeyrek finalde dünya klasmanında 196. sırada yer alan Voegele'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup etti.
Bu yıl katıldığı tek grand slam olan ABD Açık'a dördüncü turda veda eden 30 yaşındaki Rus tenisçi, 15 aylık doping cezasının ardından ilk kez bir turnuvada yarı finale çıkma başarısını gösterdi.
Sharapova, yarı finalde 3 numaralı seribaşı ve geçen yılın şampiyonu Çinli Shuai Peng ile karşılaşacak.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:42
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Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
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Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
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Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
Sharapova Çin'de yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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