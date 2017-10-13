 Nadal, Şanghay'da yarı finalde – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ekim 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Nadal, Şanghay'da yarı finalde

    Nadal, Şanghay'da yarı finalde

    ek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, katıldığı Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-1 yenerek yarı finale kaldı.

    Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasında mücadele eden sezonun formda tenisçisi Nadal, geçen hafta Çin Açık yarı finalinde mağlup ettiği Bulgar Dimitrov ile bu kez çeyrek finalde karşılaştı.

    Turnuvanın 6 numaralı seribaşı tenisçisi Dimitrov'u 2 saat 32 dakika süren mücadelenin ardından 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Nadal, bu sezon üst üste 15'inci maçını kazandı.

    İspanyol tenisçi, yarı finalde turnuvanın 4 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile maça çıkacak.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Nadal, Şanghay'da yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.