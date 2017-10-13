Nadal, Şanghay'da yarı finalde

ek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, katıldığı Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-1 yenerek yarı finale kaldı.

Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasında mücadele eden sezonun formda tenisçisi Nadal, geçen hafta Çin Açık yarı finalinde mağlup ettiği Bulgar Dimitrov ile bu kez çeyrek finalde karşılaştı.

Turnuvanın 6 numaralı seribaşı tenisçisi Dimitrov'u 2 saat 32 dakika süren mücadelenin ardından 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Nadal, bu sezon üst üste 15'inci maçını kazandı.

İspanyol tenisçi, yarı finalde turnuvanın 4 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile maça çıkacak.