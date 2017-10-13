Nadal, Şanghay'da yarı finalde
ek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, katıldığı Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda Bulgar Grigor Dimitrov'u 2-1 yenerek yarı finale kaldı.
Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen sert zemin turnuvasında mücadele eden sezonun formda tenisçisi Nadal, geçen hafta Çin Açık yarı finalinde mağlup ettiği Bulgar Dimitrov ile bu kez çeyrek finalde karşılaştı.
Turnuvanın 6 numaralı seribaşı tenisçisi Dimitrov'u 2 saat 32 dakika süren mücadelenin ardından 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Nadal, bu sezon üst üste 15'inci maçını kazandı.
İspanyol tenisçi, yarı finalde turnuvanın 4 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile maça çıkacak.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:12
-
En sevdiği Türk yemeğini açıkladı!
Toplam 1
Yorum
oynayamıyor atletico madrid de olduğu gibi futbolcuların kiloları sürekli denetim altında tutulmalı ! kilo alan rejime sokulmalı ! arda kilo aldımı
-
Michael Jordan'dan NBA tepkisi
Toplam 3
Yorum
seda belliki sen benden bi habersin,bellimi olur belki cok iyi olurdu senin icin ama cleveland ayricaliklidir,yalniz cabuk unutuolar bazi seyleri
-
Video hakem futbolu öldürür
Toplam 49
Yorum
BEŞİKTAŞ bunu yorumu ancak futbol fakiri birisi veya bjk nefreti olan birisi söylerdi bence ikisi de var sende ! o yüzden farkı asla anlamayacaksın !
Nadal, Şanghay'da yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.