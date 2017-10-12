Sharapova çeyrek finalde

Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen turnuvanın tek kadınlar ikinci turunda Magda Linette ile karşılaşan Sharapova, 7-5 ve 6-3'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Rus Yulia Putintseva'yı 2-0 yenen İsviçreli Stefanie Voegele, yarın çeyrek finalde Sharapova'nın rakibi olacak.