Sharapova çeyrek finalde
Rus tenisçi Maria Sharapova, Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nda Polonyalı Magda Linette'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen turnuvanın tek kadınlar ikinci turunda Magda Linette ile karşılaşan Sharapova, 7-5 ve 6-3'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup etti.
Rus Yulia Putintseva'yı 2-0 yenen İsviçreli Stefanie Voegele, yarın çeyrek finalde Sharapova'nın rakibi olacak.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:42
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çelebi fenerin huyudur gsaraylı olan topcuyu hep almak ister can çıkar huy çıkmaz bunlar değişmez arda gs lidir ve öyle kalacaktır bayrampaşalılar
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Yorum
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Toplam 17
Yorum
şike doludizgin Boluspor ve muhteşem transferi aklıma geldi , artık her nedense?
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