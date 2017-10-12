 Sharapova çeyrek finalde – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    Sharapova çeyrek finalde

    Sharapova çeyrek finalde

    Rus tenisçi , Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nda Polonyalı Magda Linette'i 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen turnuvanın tek kadınlar ikinci turunda Magda Linette ile karşılaşan Sharapova, 7-5 ve 6-3'lük setlerle rakibini 2-0 mağlup etti.

    Rus Yulia Putintseva'yı 2-0 yenen İsviçreli Stefanie Voegele, yarın çeyrek finalde Sharapova'nın rakibi olacak.

    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:42
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