Çağla’nın rakibi Sharapova

İstanbul'da yapılacağı açıklanan TEB BNP Paribas Tennis Stars Series ile ilgili detaylar belli oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak organizasyonda ilk olarak dünyaca ünlü raket Maria Sharapova ile milli tenisçi Çağla Büyükakçay kozlarını paylaşacak. Bu dev mücadele 26 Kasım Pazar günü oynanacak. www. mobilet.com üzerinden satışa sunulan etkinkiliğin bilet fiyatları ise şöyle: 1. kategori: 30 TL, 2. kategori: 20 TL. Bu arada 3-9 yaş arası çocuklar ile 65 yaş üzeri ve engelli tenisseverlerin organizasyonu ücretsiz takip edecek.