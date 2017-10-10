Serena Williams, Avustralya Açık ile kortlara dönüyor

Avustralya'nın Melbourne kentinde 15-28 Ocak tarihlerinde oynanacak sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tanıtım toplantısı, turnuvanın düzenleneceği Melbourne Olimpik Park'ta düzenlendi.

Toplantıda konuşan Tiley, hamileliği nedeniyle bir süredir tenise ara veren Avustralya Açık'ın son şampiyonu Serena Williams'ın, unvanını korumak amacıyla Ocak 2018'deki organizasyona katılacağını söyledi.

Williams ailesi ile sürekli temas halinde olduklarını ve Serena'nın antrenmanlara devam ettiğini aktaran Tiley, "Serena Williams geri gelecek. Onu 2018'de ağırlamaktan ve en çok grand slam turnuvası kazanan tenisçi rekorunu kırması için mücadele etmesinden mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 23 grand slam turnuvası kazanan eski dünya 1 numarası Serena Williams, Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşması halinde Avustralyalı Margaret Court'un bu alandaki rekorunu egale edecek. Son olarak bu turnuvada kardeşi Venus Williams'ı yenerek şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Serena, geçen eylül ayında bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.



YILDIZ TENİSÇİLER GERİ DÖNÜYOR

Üst düzey tenisçilerle bilgi alışverişinde bulunduğunu kaydeden Craig Tiley, bu yıl sakatlıkları nedeniyle fazla maça çıkamayan Andy Murray, Novak Djokovic, Stanislas Wawrinka ve Kei Nishikori gibi dünyaca ünlü isimlerin turnuvada yer alacağını da vurguladı.

Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ve Avustralya Açık'ın son şampiyonu İsviçreli Roger Federer de turnuvada yer alacak.



TOPLAM ÖDÜL 55 MİLYON AVUSTRALYA DOLARI

Avustralya Açık'ta toplam para ödülünün yüzde on artırılarak 55 milyon Avustralya dolarına (yaklaşık 158 milyon lira) yükseltildiğini belirten Tiley, "Gelecek yıl, tenis tarihinde ilk defa tek kadınlar ve tek erkeklerde şampiyonluğa ulaşacak sporculara 4'er milyon Avustralya doları (yaklaşık 12 milyon lira) para ödülü verilecek." bilgisini verdi.