Sharapova İstanbul'a geliyor
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Rus tenisçi Maria Sharapova'nın katılacağı TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğinin İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.
Durmuş, yaptığı açıklamada, daha önce Sharapova'nın katılacağını duyurdukları TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğine ev sahipliği yapacak kentin belli olduğunu bildirdi.
Sokak tenisi projesinin 2017 finali niteliğindeki organizasyonun yine şölen havasında geçeceğini dile getiren Durmuş, "TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliği, 26 Kasım'da İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Tüm tenisseverleri bu şöleni izlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Durmuş, etkinlikte dünyaca ünlü tenisçi Sharapova'nın, milli sporcu Çağla Büyükakçay ile maç yapacağını söyledi.
Etkinlikte tenisseverlerin hayranlıkla takip ettikleri sporcuları izleme şansı bulacaklarını belirten Durmuş, "Amacımız Türkiye'de tenisin bilinirliğini ve sporcu sayımızı artırmak. Sokak tenisi projesini, Türkiye'de tenisin tabana yayılması adına çok önemli buluyoruz." yorumunu yaptı.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:37
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''BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI''
Toplam 17
Yorum
baksoy Sen ne yapıyorsun sayın hoca burağa yaranmaya mı çalışıyorsun ? Sen de onu seke seke oynatırsın çünkü RODELLEGA antipatin var ?
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ARDA'YA BİR DARBE DE TARAFTARDAN
Toplam 26
Yorum
En büyük FENER Eğer arda'yı GS taraftarı istemeyip de FB'ye gelirse fenerde müthiş oynar, çünkü; Bu istenmeyiş onda büyük bir hırsa dönüşecektir
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''TAKIMIN İÇİNDE OLMAK GÜZEL''
Toplam 5
Yorum
baksoy Sizlerin biz taraftarlardan fazla takıma ne katkısı oluyor ?
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