 Kadın tenisinde zirvenin yeni sahibi Halep! – Fotomaç – 09 Ekim 2017
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    09 Ekim 2017, Pazartesi
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    Kadın tenisinde zirvenin yeni sahibi Halep!

    Kadın tenisinde zirvenin yeni sahibi Halep!

    Rumen tenisçi , tek kadınlar dünya sıralamasının yeni 1 numarası oldu.

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre Çin Açık Tenis Turnuvası'nda finale çıkma başarısı gösteren Halep, zirveyi İspanyol Garbine Muguruza'dan alarak kariyerinde ilk kez 1 numaraya yükseldi.

    Klasmanda ilk iki basamaktaki Halep ve Muguruza'nın ardından Çek Karolina Pliskova, Ukraynalı Elina Svitolina ve ABD'li Venus Williams sıralandı. Çin Açık'ta Halep'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fransız Caroline Garcia da 6 basamak yükselerek 9. sıraya çıktı.

    Tek erkeklerde ise Çin Açık'ta şampiyon olan İspanyol Rafael Nadal, dünya klasmanında zirvedeki yerini korudu.

    1. 09 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:06
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