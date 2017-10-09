Kadın tenisinde zirvenin yeni sahibi Halep!
Rumen tenisçi Simona Halep, tek kadınlar dünya sıralamasının yeni 1 numarası oldu.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre Çin Açık Tenis Turnuvası'nda finale çıkma başarısı gösteren Halep, zirveyi İspanyol Garbine Muguruza'dan alarak kariyerinde ilk kez 1 numaraya yükseldi.
Klasmanda ilk iki basamaktaki Halep ve Muguruza'nın ardından Çek Karolina Pliskova, Ukraynalı Elina Svitolina ve ABD'li Venus Williams sıralandı. Çin Açık'ta Halep'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fransız Caroline Garcia da 6 basamak yükselerek 9. sıraya çıktı.
Tek erkeklerde ise Çin Açık'ta şampiyon olan İspanyol Rafael Nadal, dünya klasmanında zirvedeki yerini korudu.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:06
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''BÜYÜK FEDAKARLIK YAPTI''
Toplam 7
Yorum
Mehmet Arkadaş haftada 1 idman bile yapmayan adamı BJK maçında 90 dakika sahada tutmak nasıl bir aklın karıdır? Süründü sahada... Hocasın güya...
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FORMAYI UNUTTULAR
Toplam 3
Yorum
team system bjk Doğru Dürüst Türkçe konuşmaktan aciz Yasin Öztekin Ferrari İtalia gibi bir arabayı nasıl kullanacak ?
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FORMAYI UNUTTULAR
Toplam 3
Yorum
team system bjk İtalyanların yerine olsam Yasin Öztekinin aldığı Ferrariyi 2. elde olsa , Bu markaya yapılmış bir hakaret ve saygısızlık olarak kabul ederim
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