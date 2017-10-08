 Çin'de şampiyon Nadal – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Çin'de şampiyon Nadal

    Çin'de şampiyon Nadal

    Çin Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde İspanyol , Avustralyalı Nick Kyrgios'u 2-0 yenerek şampiyon oldu.

    Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Nadal ile klasmanda 19. sırada bulunan Kyrgios karşılaştı.

    Bir saat 32 dakika süren mücadeleden 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Nadal, Çin Açık'ta şampiyon olarak bu sezon 6. kez turnuva birinciliği elde etti.

    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:46
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