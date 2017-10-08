Çin'de şampiyon Nadal

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası Nadal ile klasmanda 19. sırada bulunan Kyrgios karşılaştı.

Bir saat 32 dakika süren mücadeleden 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Nadal, Çin Açık'ta şampiyon olarak bu sezon 6. kez turnuva birinciliği elde etti.