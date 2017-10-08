Çin Açık'ta şampiyon Garcia
Çin Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Fransız Caroline Garcia, Rumen rakibi Simona Halep'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 6,3 milyon dolar ödüllü sert zemin turnuvasının tek kadınlar finalinde, yarın açıklanacak dünya sıralamasında bir numaraya yükselecek Halep ile klasmanın 15. basamağındaki Garcia karşılaştı.
Bir saat 52 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Garcia, Çin Açık'ta şampiyon oldu.
- 08 Ekim 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:58
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TALİSCA'DAN FİKRET ORMAN'A MESAJ
Toplam 2
Yorum
Kartaliçe Takimin yasi buyuyyo bunun icin boyle genc ve yeteneklileri birakmamamiz lazim ustelik bizin bu kadar seviyosa
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SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 7
Yorum
bjk bırakın şenol hoca nın peşini!!
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SEZON SONU KOLTUK GÜNEŞ'İN
Toplam 7
Yorum
ozgur tff çok yanlış kararlar alıyor illahi finlandiyaya karşı rezil mi olalım
Çin Açık'ta şampiyon Garcia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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