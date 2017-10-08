Çin Açık'ta şampiyon Garcia

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 6,3 milyon dolar ödüllü sert zemin turnuvasının tek kadınlar finalinde, yarın açıklanacak dünya sıralamasında bir numaraya yükselecek Halep ile klasmanın 15. basamağındaki Garcia karşılaştı.

Bir saat 52 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Garcia, Çin Açık'ta şampiyon oldu.