 Çin Açık'ta şampiyon Garcia – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Çin Açık'ta şampiyon Garcia

    Çin Açık'ta şampiyon Garcia

    Çin Açık Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Fransız , Rumen rakibi Simona Halep'i 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

    Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 6,3 milyon dolar ödüllü sert zemin turnuvasının tek kadınlar finalinde, yarın açıklanacak dünya sıralamasında bir numaraya yükselecek Halep ile klasmanın 15. basamağındaki Garcia karşılaştı.

    Bir saat 52 dakika süren mücadelede rakibini 6-4 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup eden Garcia, Çin Açık'ta şampiyon oldu.

    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:58
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