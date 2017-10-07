Dünyanın yeni 1 numarası Halep

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 6,3 milyon dolar ödüllü sert zemin turnuvasında, bu yıl Fransa Açık finalinde yenildiği Jelena Ostapenko'yu 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Halep, adını finale yazdırdı.

26 yaşındaki Rumen tenisçi, pazartesi günü açıklanacak dünya klasmanında zirveyi İspanyol Garbine Muguruza'dan alarak kariyerinde ilk kez 1 numara olacak.

Halep, Çin Açık finalinde Çek Petra Kvitova ile Fransız Caroline Garcia arasındaki maçın galibiyle yarın karşılaşacak.