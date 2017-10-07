Dünyanın yeni 1 numarası Halep
Çin Açık Tenis Turnuvası'nda finale yükselen Rumen sporcu Simona Halep, pazartesi günü açıklanacak dünya klasmanında zirvenin yeni sahibi olmayı garantiledi.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 6,3 milyon dolar ödüllü sert zemin turnuvasında, bu yıl Fransa Açık finalinde yenildiği Jelena Ostapenko'yu 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Halep, adını finale yazdırdı.
26 yaşındaki Rumen tenisçi, pazartesi günü açıklanacak dünya klasmanında zirveyi İspanyol Garbine Muguruza'dan alarak kariyerinde ilk kez 1 numara olacak.
Halep, Çin Açık finalinde Çek Petra Kvitova ile Fransız Caroline Garcia arasındaki maçın galibiyle yarın karşılaşacak.
- 07 Ekim 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:17
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BEŞİKTAŞ'TA SARI ALARM!
Toplam 4
Yorum
TCelcius Bu renkli basın kucak oğlanı olmayı bırakmadıkça türk futbolu düzelmez hayatları algı yaratmak BEŞİKTAŞ düşmanlığı cami duvarına işiyorsunuz
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''TOKAT MANYAĞI YAPARIM''
Toplam 9
Yorum
TCelcius Bu yılmaz vural deli etti beni dün ulan yeniliyoruz hala kendine yer yapmaya çalışıyor tiksiniyorum bu art niyetli insanlardan ayar oluyorum
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Sneijder dönüyor
Toplam 7
Yorum
Ertan 20 milyon € tazminatı kim verecek?
Dünyanın yeni 1 numarası Halep haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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