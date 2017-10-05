Sharapova çeyrek finali göremedi
Rus tenisçi Maria Sharapova, Çin Açık Tenis Turnuvası'nda Rumen Simona Halep'e 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 6,3 milyon dolar ödüllü sert zemin turnuvasına "wild card" ile katılan Sharapova, üçüncü tur mücadelesinde 2 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile karşılaştı.
72 dakika süren maçta Rus tenisçiyi 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Halep, rakibi karşısında sekizinci maçında ilk galibiyetini elde etti. Sharapova ise bu yıl ilk kez bir maçı set alamadan kaybetti.
Dünya klasmanında ikinci sırada yer alan Halep, son şampiyon Agnieszka Radwanska'yı 2-1 yenerek turnuva dışında bırakan Rus Daria Kasatkina ile çeyrek finalde karşılaşacak.
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:32
Sharapova çeyrek finali göremedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.