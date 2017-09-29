İpek Soylu, çiftlerde yarı finalde elendi
Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden İpek Soylu, partneri Irina Khromacheva ile çiftlerde final şansını kaçırdı
Milli tenisçi İpek Soylu ile çiftlerdeki takım arkadaşı Rus Irina Khromacheva, Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda yarı finalde elendi.
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen turnuvada mücadele eden İpek Soylu-Irina Khromacheva çifti, yarı finalde Macar Timea Babos ile Çek Andrea Hlavackova'nın karşısına çıktı. İpek ile partneri Khromacheva, rakiplerine 2-0 (6-2, 6-3) mağlup olarak turnuvaya veda etti.
İpek Soylu, geçen sene aynı turnuvada Rumen partneri Raluca Olaru ile çiftlerde şampiyonluk yaşamıştı.
- 29 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:40
-
ZARARLI ÇIKARLAR
Toplam 88
Yorum
En büyük FENER Hakemler tarafından en çok kollanan takım Bjk, ama hakemlerden en çok şikayetçi olan takım yine Bjk, 10 maçın 9'unda şeker verip 1 maç verme
-
FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Toplam 65
Yorum
BEŞİKTAŞ geçen yıl volkan taliscaya küfür ederken azından okunuyordu her şey ama kimse çıkıp ceza ceza diye nareler atmadı adaletli olun biraz...
-
FENERBAHÇE'DEN SERT AÇIKLAMA
Toplam 65
Yorum
BEŞİKTAŞ 2 gündür bir çırpınmalar var şekip zorluyorda boşuna zorluyor adalet terazisi kayan sizsiniz ...
İpek Soylu, çiftlerde yarı finalde elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.