 İpek Soylu, çiftlerde yarı finalde elendi – Fotomaç – 29 Eylül 2017
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    29 Eylül 2017, Cuma
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    , çiftlerde yarı finalde elendi

    İpek Soylu, çiftlerde yarı finalde elendi

    Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda mücadele eden , partneri Irina Khromacheva ile çiftlerde final şansını kaçırdı

    Milli tenisçi ile çiftlerdeki takım arkadaşı Rus Irina Khromacheva, Taşkent Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda yarı finalde elendi.

    Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından düzenlenen turnuvada mücadele eden İpek Soylu-Irina Khromacheva çifti, yarı finalde Macar Timea Babos ile Çek Andrea Hlavackova'nın karşısına çıktı. İpek ile partneri Khromacheva, rakiplerine 2-0 (6-2, 6-3) mağlup olarak turnuvaya veda etti.

    İpek Soylu, geçen sene aynı turnuvada Rumen partneri Raluca Olaru ile çiftlerde şampiyonluk yaşamıştı.

    1. 29 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:40
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