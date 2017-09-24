 Nadal-Federer çifti ilk maçını kazandı – Fotomaç – 24 Eylül 2017
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    24 Eylül 2017, Pazar
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    Nadal-Federer çifti ilk maçını kazandı

    Nadal-Federer çifti ilk maçını kazandı

    Laver Kupası'nda erkekler tenis dünyasının iki popüler ismi ve , çift olarak katıldıkları ilk maçlarını kazandı.

    Bu yıl Çekya'nın başkenti Prag'da ilk kez düzenlenen organizasyonda dünya 1 numarası Nadal ve 2 numarası Federer, tekler ve çiftler kategorisinde oynadıkları maçlardan galibiyetle ayrıldı.

    Tekler kategorisi maçlarında İsviçreli Federer, ABD'li Sam Querrey'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi. İspanyol Nadal ise ABD'li Jack Sock'ı 6-3, 3-6 ve 11-9'luk setlerle 2-1 mağlup etti.

    Federer ve Nadal, bu kez çift olarak Querrey-Sock ikilisiyle karşılaştı ve rakiplerini 6-4, 1-6 ve 10-5'lik setlerle geçerek galip geldi. Federer ve Nadal, çiftler kategorisinde ilk kez aynı takımda yer aldı.

    Erkeklerde 14 tenisçinin yer aldığı Laver Kupası, Avrupa ve dünya takımları olarak ikiye ayrılıyor. Avrupalı ve diğer ülkelerden tenisçiler, birbirleriyle yaptıkları maçların sonunda takımları adına puan topluyor.

    Yarın sona erecek organizasyonda, maçlarını kazanan Nadal ve Federer, Avrupa takımının 9-3 öne geçmesinde önemli rol oynadı.

    1. 24 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:15
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