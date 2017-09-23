Muguruza Tokyo'da finali göremedi
Tek kadınlarda tenisin 1 numarası Garbine Muguruza, Pan Pacific Açık'a yarı finalde veda etti.
Dünya klasmanında ilk sıraya yerleşmesinin ardından ilk kez Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen sert zemin turnuvasında korta çıkan 23 yaşındaki Muguruza, son şampiyon Danimarkalı Caroline Wozniacki ile karşılaştı.
Toplam bir saat süren mücadelede 3 numaralı seribaşı Wozniacki, sadece iki oyun verdiği rakibini 6-2 ve 6-0'lık setlerle 2-0 mağlup ederek adını bir kez daha finale yazdırdı.
Wozniacki, finalde Alman tenisçi Angelique Kerber'i 2-1 yenen Rus Anastasia Pavlyuchenkova ile karşılaşacak.
- 23 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:32
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Trabzonspor'da Fatih Terim bombası
Toplam 39
Yorum
FARUK Merhaba fatih terim bitmiştir velevki trabzona alınması hiçte iyi olacağını sanmam alnırsa trabzon taraftar kaybına uğrayacağına inanıyorum
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Geçtiğimiz sezon gergin geçmişti
Toplam 4
Yorum
yunus eliniz kolunuz oynamasın beşiktaş ağır taştır.
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Suçlu ayağa kalk!
Toplam 13
Yorum
ts61 Ortada yönetici yok. ersun herşeyi yönetiyor. ikisi beraber gitmeli bu rezillikten sonra istifa ederler artık.trabzonun tarihine geçtiniz
Muguruza Tokyo'da finali göremedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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