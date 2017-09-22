Çağla Büyükakçay veda etti
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvası'nda yarı final şansını kaçırdı
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvası'nda elendi.
Fransa'nın Saint-Malo kentinde organize edilen 60 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar çeyrek finalinde, Çağla Büyükakçay ile Rus Valentyna Ivakhnenko karşı karşıya geldi.
Rakibine 6-7, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup olan milli sporcu, turnuvaya veda etti.
- 22 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:26
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Fenerbahçe ve Beşiktaş 345. randevuda
Toplam 8
Yorum
VALBUENA' ya YARIN ADIM ATTIRMAZLAR NEFES ALDIRMAZLAR O KİMİNLE DANS ETTİĞİNİ GEÇEN SENE GÖRDÜ.
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Kocaman-Güneş: 4-1
Toplam 10
Yorum
Mr. Black FB'nin yenmesi Aykut'a ancak süre kazandırır. Birçok FB'li dostum takımlarının yenilmesini ve taraftarın isyanını bekliyor.Değişim isteniyor
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Futbolculardan taraftara 'destek' çağrısı
Toplam 1
Yorum
FENERBAHÇEM merak etmeyin o satd dolucak biletler tükeniyor zaten siz bu maçı kazanın o stad boş olmaz bundan sonra taKIM KENDİNE GELDİ ANLADIK BOL ŞANS
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