 Çağla Büyükakçay veda etti – Fotomaç – 22 Eylül 2017
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    22 Eylül 2017, Cuma
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    veda etti

    Çağla Büyükakçay veda etti

    Milli tenisçi , Fransa'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvası'nda yarı final şansını kaçırdı

    Milli tenisçi , Fransa'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvası'nda elendi.

    Fransa'nın Saint-Malo kentinde organize edilen 60 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar çeyrek finalinde, Çağla Büyükakçay ile Rus Valentyna Ivakhnenko karşı karşıya geldi.

    Rakibine 6-7, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup olan milli sporcu, turnuvaya veda etti.

    1. 22 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 19:26
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