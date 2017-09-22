Çağla Büyükakçay veda etti

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Turnuvası'nda elendi.

Fransa'nın Saint-Malo kentinde organize edilen 60 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar çeyrek finalinde, Çağla Büyükakçay ile Rus Valentyna Ivakhnenko karşı karşıya geldi.

Rakibine 6-7, 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup olan milli sporcu, turnuvaya veda etti.