 İpek Soylu ikinci turda elendi – Fotomaç – 20 Eylül 2017
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    20 Eylül 2017, Çarşamba
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    ikinci turda elendi

    İpek Soylu ikinci turda elendi

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Çin'de düzenlenen turnuvada , ev sahibi ülkenin sporcularından Shuai Zhang'a 2-0 yenilerek ikinci turda elendi.

    Guangzhou kentinde gerçekleştirilen organizasyonda dünya 179 numarası , ikinci turda klasmanın 30. basamağında yer alan Zhang ile karşılaştı.

    Çinli rakibine 54 dakika süren maçta 6-0'lık setler sonucunda 2-0 kaybeden milli tenisçi, turnuvaya veda etti.

    1. 20 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:33
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