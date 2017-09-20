İpek Soylu ikinci turda elendi
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Çin'de düzenlenen turnuvada İpek Soylu, ev sahibi ülkenin sporcularından Shuai Zhang'a 2-0 yenilerek ikinci turda elendi.
Guangzhou kentinde gerçekleştirilen organizasyonda dünya 179 numarası İpek Soylu, ikinci turda klasmanın 30. basamağında yer alan Zhang ile karşılaştı.
Çinli rakibine 54 dakika süren maçta 6-0'lık setler sonucunda 2-0 kaybeden milli tenisçi, turnuvaya veda etti.
- 20 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:33
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Usta'dan Ersun Yanal açıklaması
Toplam 16
Yorum
birileri ugraşıyor göndermeye Hayret bişey dogrusu Ersun Yanal gibi teknik direktör mü var o gitsin en az 4-5 basamak gerileriz ligde o kadar söylüyorum.Biraz sabır.
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Beşiktaş yıldızlarıyla parçalar
Toplam 13
Yorum
ASLANNN İSTATİSTİKLER ORTADA FB HER KULVARDA BJK DEN ÜSTÜN BJK NİN HİÇ ŞANSI YOK BOŞUNA SEVİNMESİNLER KADIKÖYDE FENER YENİLMEZZZ
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Rekorların adamı Messi!
Toplam 1
Yorum
HagiHagi 4-5 topuda direkten dondu 5 macta. Sanssizliga ragmen 9 gol atti.
İpek Soylu ikinci turda elendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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