İzmir Cup'ta Marsel elendi
TEB İzmir Cup ATP Challenger Tenis Turnuvası'nda geçen senenin şampiyonu Marsel İlhan, ilk turda Ukrayna'dan Illya Marchenko'ya 2-1 yenilerek elendi. Kültürpark Tenis Kulübü merkez kortta ilk seti 6-1 alarak 1-0 öne geçen milli tenisçimiz, ikinci seti 6-1 kaybetti. Üçüncü ve son sette Marsel'e, 6-4'lük üstünlük kuran Ukraynalı Marchenko, maçı kazanarak 2'nci tura yükseldi.
Günün diğer karşılaşmaları sonucunda Muhammet Haylaz'ı eleyen Altuğ Çelikbilek, Anıl Yüksel'i saf dışı bırakan İtalyan Luca Vanni, Sarp Ağabigün'ü turnuva dışına iten İtalyan Matteo Viola, Mısırlı Karim Mohamed Maamoun, Avusturyalı Lucas Miedler, Fransız Sadio Doumbia, İtalyan Matteo Berrettini, Bosna Hersekli Aldin Setkic, Sırp Danilo Petrovic ve Kazak Aleksander Bublik tur atladı. Toplam 64 bin Euro ödüllü turnuvanın tekler finali pazar günü gerçekleştirilecek.
- 19 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 18:24
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Getirdiğin yıldızların kariyeri hocanınkinden büyük olursa...
Toplam 9
Yorum
mustafa rıza fenere gelse süper olur bu adam çok iyi
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Belhanda niye 11'de?
Toplam 13
Yorum
belki maç gelecek, sistemden de oyuncudan da taviz Önemli olan yedeklerin kendini her daim hazır hissetmesi ve hissettirmesi. Rodrigues-Belhanda-Tolga arasında değişiklikler olabilir.
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Tolgay Arslan'dan Kadıköy itirafı!
Toplam 7
Yorum
Kartaliçe Milli takıma gelirse vazgeçilnezi olur
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