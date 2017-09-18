 Wayne Rooney hakim karşısına çıktı – Fotomaç – 18 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Wayne Rooney hakim karşısına çıktı

    Wayne Rooney hakim karşısına çıktı

    Alkollü araç kullandığı için bugün mahkemeye çıkan Wayne Rooney'in cezası açıklandı.

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Wayne Rooney'e iki yıl araç kullanma yasağı ve 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti cezası verildi.

    İngiliz basınındaki yer alan habere göre Rooney, kararın açıklanmasının ardından, "Aileme, Everton'lı yöneticilerime ve başkanımıza üzgün olduğumu belirtmek isterim. Kariyerim boyunca beni takip eden ve destekleyen tüm taraftarlardan da özür dilemek istiyorum. Tabii ki mahkemenin cezasını da kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:25
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wayne Rooney hakim karşısına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.