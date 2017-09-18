Wayne Rooney hakim karşısına çıktı
Alkollü araç kullandığı için bugün mahkemeye çıkan Wayne Rooney'in cezası açıklandı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Wayne Rooney'e iki yıl araç kullanma yasağı ve 100 saatlik ücretsiz kamu hizmeti cezası verildi.
İngiliz basınındaki yer alan habere göre Rooney, kararın açıklanmasının ardından, "Aileme, Everton'lı yöneticilerime ve başkanımıza üzgün olduğumu belirtmek isterim. Kariyerim boyunca beni takip eden ve destekleyen tüm taraftarlardan da özür dilemek istiyorum. Tabii ki mahkemenin cezasını da kabul ediyorum" ifadelerini kullandı.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:25
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Firtina Ne dusunuyorsun ersum hoca bu is senle olmaz gecen seneden beri bir takimi takim gibi oynatmiyorsun kusura bakma sen hoca degilsin
Wayne Rooney hakim karşısına çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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