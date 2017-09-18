 İpek Soylu ikinci turda – Fotomaç – 18 Eylül 2017
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    18 Eylül 2017, Pazartesi
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    İpek Soylu ikinci turda

    İpek Soylu ikinci turda

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Çin'de düzenlenen turnuvada İpek Soylu, Yunan Maria Sakkari'yi 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

    Guangzhou kentinde gerçekleştirilen organizasyonda dünya 179 numarası İpek Soylu, ilk turda klasmanın 82. basamağında yer alan Sakkari ile karşılaştı.

    Bir saat 11 dakika süren maçı 6-0 ve 6-3'lük setlerle kazanan İpek Soylu, adını ikinci tura yazdırdı.

    Milli tenisçi, ikinci turda, Çinli sporcular Xiaodi You ile Shuai Zhang arasındaki karşılaşmanın galibi ile karşı karşıya gelecek.

    1. 18 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:01
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