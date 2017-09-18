İpek Soylu ikinci turda
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Çin'de düzenlenen turnuvada İpek Soylu, Yunan Maria Sakkari'yi 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
Guangzhou kentinde gerçekleştirilen organizasyonda dünya 179 numarası İpek Soylu, ilk turda klasmanın 82. basamağında yer alan Sakkari ile karşılaştı.
Bir saat 11 dakika süren maçı 6-0 ve 6-3'lük setlerle kazanan İpek Soylu, adını ikinci tura yazdırdı.
Milli tenisçi, ikinci turda, Çinli sporcular Xiaodi You ile Shuai Zhang arasındaki karşılaşmanın galibi ile karşı karşıya gelecek.
- 18 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:01
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Ozan sözünü tuttu
Toplam 6
Yorum
007fb ben niye m.topala bakıp bakıp gülüyom sinirlerim bozuldu :D
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Aykut Kocaman: Beşiktaş derbisini kazanmak zorundayız
Toplam 12
Yorum
he canım Rakibin penaltısı verilmez kimsede ses yok. Beşiktaşa kart göstermeseler 2 HAFTA YORUMCULAR YAYGARA YAPARLAR.
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Fenerbahçe'de şok sakatlık!
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Yorum
SEDAT CIVANTÜRK Alayna yi yendik diye bayram yapiyorlar komik VE düsündürücü ??????????
İpek Soylu ikinci turda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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