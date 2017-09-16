Çağla Büyükakçay'ı kızdırdılar!
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa'da katıldığı turnuvada yarı finalin kapısından döndü. Ancak Çağla Büyükakçay'ı kaybettiği maçtan çok hakkında yapılan yorumlar üzdü. Çılgına dönen Çağla Büyükakçay, yorumlara sert tepki gösterdi.
Kendisine bahis oynadığı düşünülen ve kaybettiği için tepki gösterenlerin yazdıkları karşısında çılgına dönen Çağla Büyükakçay, tepkisini Twitter'dan gösterdi. "Ucu ucuna kaybettiğim maçtan sonra yine kötü kalpli, insan olmayı becerememiş, aciz kumarbazlar doluşmuşlar hesabıma" yazan Çağla Büyükakçay, mağlubiyetten çok yapılan yorumlara üzüldüğünü gösterdi. Sinirini alamayan Büyükakçay, bir başka paylaşım daha yaparak "Maç sonrası kişiliğe varana kadar yapılan sözlü saldırılar normal olmaya başladı.Takip başlatma haberleri umarım doğrudur" yazdı.
- 16 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:46
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Erken davranacak
Toplam 13
Yorum
cabbar ocakta imzalatırsanız olur yoksa hepsi uçar
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Cimbom'un Belhanda planı!
Toplam 29
Yorum
as beklede yaz gelsin yonca bitsin bu transfer menajer transferi idi boş tranfer
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Kenan ve Kaan da listede
Toplam 8
Yorum
eso kenan sözleşmesi bitmişti bu yaz ama galatasarayda dağil hiçbir türk kulübü almadı onu uzun boylu kafa golü atan biri ama gören yok
Çağla Büyükakçay'ı kızdırdılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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