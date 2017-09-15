Masa tenisinde Türkiye finalde
Lüksemburg'da devam eden Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası 1. Ligi'nde mücadele eden A Erkek Milli Takımı yarı finalde Macaristan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi. Milliler, 17 Eylül 2017 Pazar günü 1.Lig Avrupa Şampiyonluğu için Danimarka ile karşılaşacak.
Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası 1. Ligi'nde mücadele eden A Erkek Milli Takımı, yarı finalde karşılaştığı Macaristan'ı 3-1 yenerek finale çıktı. İbrahim Gündüz, Ahmet Li, Talha Yiğenler ve Gençay Menge'den oluşan A Erkek Milli takımı finale gelinceye kadar İsviçre, Çekya, Bulgaristan ve Hollanda'yı set vermeden 3-0 yenmeyi başardı.
Türkiye'nin tarihinde ilk kez Avrupa 1. Ligi'nde finale yükseldiğini söyleyen A Erkek Milli takım Antrenörü Onur Germiyanoğlu, ''Sporcularımız son 9 ayda geldikleri düzeyi, başarılı performanslarıyla maçlara yansıttılar. Finale gelinceye kadar sadece bir set verdik. Son maçımızı da kazanıp 1.Lig Avrupa Şampiyonu olmak istiyoruz'' diye konuştu.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Federasyon Başkanı Kerim Koç, ''Avrupa 1.Ligi Şampiyonluğuna bir adım uzaktayız. Sistemli ve doğru planlama ile sporcularımız, dünya sıralamasında kendilerinden daha üst sıralardaki sporcuları yenmeyi başardılar. İnşallah Türkiye'ye Avrupa 1.Ligi Şampiyonluğunu getireceğiz'' diye konuştu.
Öte yandan Litvanya'yı 3-2 mağlup eden A Kadın Milli Takımı, 1.Lig Avrupa 5.'liği için Sırbistan ile karşılaşacak.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:27
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Organize işler
Toplam 9
Yorum
muhsin ya 6.0 .4.0 .3.0 yenil hem deplasmanda hem sahanda suc başkasında ara bu ülkede olumsuz giden işlere hemen kılıf bulmakta ustayız hırvatista
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Trabzonspor’da sakatlardan iyi haber
Toplam 4
Yorum
ismail 2010-2011 sezonunun şampiyonu trabzonspordur adil dürüst olgun her aklı selim insan bunu böyle kabül ediyor.o sezon fb nin alacağı puan 74di
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Cenk'e devre arası için dev transfer teklifi!
Toplam 26
Yorum
futbalsever bir fenerli olarak cenk artık ligimizden ayrılıp daha iyi ligler de oynayıp gelişmesi lazım bakın hakan a milan da efsane oyunuyor
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