 Masa tenisinde Türkiye finalde – Fotomaç – 15 Eylül 2017
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    15 Eylül 2017, Cuma
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    Masa tenisinde Türkiye finalde

    Masa tenisinde Türkiye finalde

    Lüksemburg'da devam eden Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası 1. Ligi'nde mücadele eden A Erkek Milli Takımı yarı finalde Macaristan'ı 3-1 yenerek finale yükseldi. Milliler, 17 Eylül 2017 Pazar günü 1.Lig Avrupa Şampiyonluğu için Danimarka ile karşılaşacak.

    Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası 1. Ligi'nde mücadele eden A Erkek Milli Takımı, yarı finalde karşılaştığı Macaristan'ı 3-1 yenerek finale çıktı. İbrahim Gündüz, Ahmet Li, Talha Yiğenler ve Gençay Menge'den oluşan A Erkek Milli takımı finale gelinceye kadar İsviçre, Çekya, Bulgaristan ve Hollanda'yı set vermeden 3-0 yenmeyi başardı.

    Türkiye'nin tarihinde ilk kez Avrupa 1. Ligi'nde finale yükseldiğini söyleyen A Erkek Milli takım Antrenörü Onur Germiyanoğlu, ''Sporcularımız son 9 ayda geldikleri düzeyi, başarılı performanslarıyla maçlara yansıttılar. Finale gelinceye kadar sadece bir set verdik. Son maçımızı da kazanıp 1.Lig Avrupa Şampiyonu olmak istiyoruz'' diye konuştu.

    Türkiye Masa Tenisi Federasyonu olarak ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Federasyon Başkanı Kerim Koç, ''Avrupa 1.Ligi Şampiyonluğuna bir adım uzaktayız. Sistemli ve doğru planlama ile sporcularımız, dünya sıralamasında kendilerinden daha üst sıralardaki sporcuları yenmeyi başardılar. İnşallah Türkiye'ye Avrupa 1.Ligi Şampiyonluğunu getireceğiz'' diye konuştu.
    Öte yandan Litvanya'yı 3-2 mağlup eden A Kadın Milli Takımı, 1.Lig Avrupa 5.'liği için Sırbistan ile karşılaşacak.

    1. 15 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:27
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