İpek Soylu çiftlerde yarı finalde kaybetti
Milli tenisçi ile Belçikalı partneri Mertens, WTA tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada Adamczak-Sanders ikilisine 2-1 yenilerek çiftlerde yarı finalde elendi.
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi İpek Soylu ile Belçikalı partneri Elise Mertens, yarı finalde elendi.
Başkent Tokyo'da düzenlenen organizasyondaki çift kadınlar yarı final mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, Avustralyalı Monique Adamczak-Storm Sanders çiftiyle karşılaştı.
Adamczak-Sanders ikilisi, bir saat 20 dakika süren mücadelenin ardından 6-3, 4-6 ve 10-5'lik setlerle İpek Soylu ile takım arkadaşı Mertens'i 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.
- 15 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:42
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Mesut Fener'e geliyor
Toplam 1
Yorum
yavuz buda diger tıransferler gibi yalan bukadar yalan olmaz ya yeterin aklımızla dalga geçmeyin yeterrrrrrr
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"Artık çok zor"
Toplam 108
Yorum
Egeli FB li FB 9 yıldır gidemiyor. G.Saray 2 yıldır Avrupa'da yok evet 9 yildir gidenler ne yapti kupami getirdi hayir ancak para aldilar ama borc icin
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O ismin yerine Fatih Terim!
Toplam 8
Yorum
yuru Malatya Terime 3.5m euro vericekmi. 3.5m altina gelmez o hayir sever.
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