 İpek Soylu çiftlerde yarı finalde – Fotomaç – 14 Eylül 2017
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    14 Eylül 2017, Perşembe
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    çiftlerde yarı finalde

    İpek Soylu çiftlerde yarı finalde

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi ile Belçikalı partneri Elise Mertens, Kateryna Bondarenko-Aleksandra Krunic ikilisini 2-1 yenerek çiftlerde yarı finale yükseldi.

    Başkent Tokyo'da düzenlenen organizasyondaki çift kadınlar çeyrek final mücadelesinde -Elise Mertens ikilisi, Ukraynalı Bondarenko ve Sırp Krunic çiftiyle karşılaştı.

    İpek Soylu ile takım arkadaşı Mertens, bir saat 43 dakika süren müsabakadan 6-4, 6-7 ve 10-5'lik setlerle 2-1 galip ayrılarak yarı finale çıktı.

    Organizasyonun yarı final mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, yarın Avustralyalı çift Monique Adamczak-Storm Sanders ile karşı karşıya gelecek.

    1. 14 Eylül 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:28
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