İpek Soylu çiftlerde yarı finalde
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi İpek Soylu ile Belçikalı partneri Elise Mertens, Kateryna Bondarenko-Aleksandra Krunic ikilisini 2-1 yenerek çiftlerde yarı finale yükseldi.
Başkent Tokyo'da düzenlenen organizasyondaki çift kadınlar çeyrek final mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, Ukraynalı Bondarenko ve Sırp Krunic çiftiyle karşılaştı.
İpek Soylu ile takım arkadaşı Mertens, bir saat 43 dakika süren müsabakadan 6-4, 6-7 ve 10-5'lik setlerle 2-1 galip ayrılarak yarı finale çıktı.
Organizasyonun yarı final mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, yarın Avustralyalı çift Monique Adamczak-Storm Sanders ile karşı karşıya gelecek.
- 14 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:28
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"Antalya maçında 3 puan alırsak önümüz açılır"
Toplam 1
Yorum
A.SAYDAM İNŞALLAH BU SEFER 3 PUAN KAYSERİMİN OLACAK
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 3
Yorum
1903 ÇOK SÜKÜR BESIKTAS'IN SAHASINI KAPATMAMISLAR BU SEFER!! Konya sahaya inince BJK'yi cezalandirmislardida!!!
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Beşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye müjde
Toplam 3
Yorum
cabbar normal birmaç veya başka takım olsa seyircisiz cezası gelirdi
İpek Soylu çiftlerde yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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