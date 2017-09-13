Kasımda görüşürüz Türkiye

Rus tenisçi Sharapova, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kasım ayında görüşürüz Türkiye" dedi. TEB BNP Paribas Tennis Stars kapsamında Türkiye'ye gelecek olan ünlü sporcu ile gösteri maçı yapacak olan milli tenisçi Çağla Büyükakçay da Türkçe ve İngilizce, "Kasım'da görüşmek üzere" karşılığını verdi.