 İpek Soylu çiftlerde çeyrek finalde – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    çiftlerde çeyrek finalde

    İpek Soylu çiftlerde çeyrek finalde

    Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi ile Belçikalı partneri Elise Mertens, ilk turda Lyudmyla Kichenok-Katarina Srebotnik ikilisini 2-0 yenerek çiftlerde çeyrek finale yükseldi.

    Başkent Tokyo'da düzenlenen organizasyondaki çift kadınlar ilk tur mücadelesinde -Elise Mertens ikilisi, Ukraynalı Kichenok ve Sloven Srebotnik çiftiyle karşılaştı.

    İpek Soylu ile takım arkadaşı Mertens, müsabakadan 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.

    Organizasyonun çeyrek final mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, yarın Ukraynalı Kateryna Bondarenko ve Sırp Aleksandra Krunic çiftiyle karşı karşıya gelecek.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:34
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