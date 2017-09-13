İpek Soylu çiftlerde çeyrek finalde
Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından Japonya'da düzenlenen turnuvada milli tenisçi İpek Soylu ile Belçikalı partneri Elise Mertens, ilk turda Lyudmyla Kichenok-Katarina Srebotnik ikilisini 2-0 yenerek çiftlerde çeyrek finale yükseldi.
Başkent Tokyo'da düzenlenen organizasyondaki çift kadınlar ilk tur mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, Ukraynalı Kichenok ve Sloven Srebotnik çiftiyle karşılaştı.
İpek Soylu ile takım arkadaşı Mertens, müsabakadan 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 galip ayrılarak çeyrek finale çıktı.
Organizasyonun çeyrek final mücadelesinde İpek Soylu-Elise Mertens ikilisi, yarın Ukraynalı Kateryna Bondarenko ve Sırp Aleksandra Krunic çiftiyle karşı karşıya gelecek.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 15:34
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 111
Yorum
Fenerlii Bu hocalarda olmasa yönetimleri kim kurtaracak ayıp yazık günah. Sabredeceksin henüz oturmadı takım. şanssız birazda 8. haftayı görelim
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Büyük değişim!
Toplam 21
Yorum
gssssssss hersey degısmıs ama bı arda bı selcuk adam kalmıs bu takımda oyle dıyolar ya bu memlekette bı onlar adam sankı gerı kalan herkez madam
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Neto krizi çözer
Toplam 6
Yorum
Taha672 Gol yeme sorunu defansta değil ki,kaleciler çok formsuz ayrıca sol bek olan bölgede sıkıntı büyük rakipler o bölgeyi otoban gibi kullanıyor ve son olarak ön liberolar Topal ve Ozan çok formsuz devamlı pas hatası yapıp arkalarına adam kaçırıyorlar,Barcelona dan Pique yi defansa koy gene gol yer bu düzen.İyi bir kaleci,sol bek ve oyun kurabilen hızlı ön libero olmazsa gol yeme sorunu düzelmez.
İpek Soylu çiftlerde çeyrek finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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