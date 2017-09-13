Çağla Büyükakçay ikinci turda
Milli tenisçi, Fransa'da organize edilen ITF turnuvasında tek kadınlarda ikinci tura çıktı
Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında teklerde ikinci tura yükseldi.
Fransa'nın Biarritz bölgesinde organize edilen 80 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar ilk turunda, Çağla Büyükakçay ile ev sahibi ülkeden Fiona Ferro karşı karşıya geldi.
Rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, adını ikinci tura yazdırdı.
- 13 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:48
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Toplam 1
Yorum
bjk ne oluyor böyle oldu olacak maçı verdik diyede açıklama yapın olsun bitsin
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Fenerbahçe'den Kocaman açıklaması!
Toplam 17
Yorum
Salih Dikkat etsin aziz başkan ali koç gelirse aykut kocamanı korumayı görür :D o zaman cehennem donana kadar ali koç olursa nolacak.
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Aykut Kocaman depremi!
Toplam 117
Yorum
deneme deneme boş trübünlere oynanır bu sezon..taraftar kredi verdi...erken tüketti.
Çağla Büyükakçay ikinci turda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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