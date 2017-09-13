 Çağla Büyükakçay ikinci turda – Fotomaç – 13 Eylül 2017
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    13 Eylül 2017, Çarşamba
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    Çağla Büyükakçay ikinci turda

    Çağla Büyükakçay ikinci turda

    Milli tenisçi, Fransa'da organize edilen ITF turnuvasında tek kadınlarda ikinci tura çıktı

    Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) turnuvasında teklerde ikinci tura yükseldi.

    Fransa'nın Biarritz bölgesinde organize edilen 80 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar ilk turunda, Çağla Büyükakçay ile ev sahibi ülkeden Fiona Ferro karşı karşıya geldi.

    Rakibini 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 mağlup eden milli sporcu, adını ikinci tura yazdırdı.

    1. 13 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:48
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