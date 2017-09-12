Sharapova'dan Türk tenisseverlere mesaj
Türkiye'de düzenlenecek TEB BNP Paribas Tennis Stars Series turnuvasında mücadele edecek Rus tenisçi Maria Sharapova, sosyal medya hesabından, "Kasım ayında görüşürüz Türkiye" paylaşımında bulundu.
Rus tenisçi Maria Sharapova, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kasım ayında görüşürüz Türkiye" ifadesini kullandı.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) iş birliğiyle kasım ayında gerçekleştirilecek TEB BNP Paribas Tennis Stars Series kapsamında Türkiye'ye gelecek olan dünyaca ünlü sporcu Sharapova, tenisseverlere mesaj gönderdi.
Kendisinin yer aldığı reklam filminden bir fotoğraf paylaşan 30 yaşındaki tenisçi, sosyal medya hesabından, "Kasım ayında görüşürüz Türkiye" paylaşımında bulundu.
Turnuvada, kariyerinde 5 grand slam zaferi bulunan Sharapova ile gösteri maçı yapacak olan milli tenisçi Çağla Büyükakçay da Rus tenisçiye Türkçe ve İngilizce, "Kasımda görüşmek üzere" karşılığını verdi.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 10:39
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Gomis'in görünmeyen yüzü
Toplam 3
Yorum
CELAL SIMDI BU TURK DEGIL DIYE OYNAMASIN MI NASIL BIR ZIHNIYETTIR BU KISITLAMA SEVDASI ZEKI CEVIK AHLAKLI TUM SPORCULARIMIZA EN IYI ORNEK BU ADA
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Serkan Çınar’la kaybetmiyorlar
Toplam 3
Yorum
Nirvana Beşiktaş rakiplerinden çok üstün olduğu için kazanıyor . Bütün hakemler Fb veya Gs taraftarları . Türkiyede Beşiktaş sempatizanı isen hakem
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Yeni başlangıç
Toplam 9
Yorum
Enda Son iki sezondur ilk kez 4 gol attık heralde :) Geri dönme yok insanları heyecanlandırmayın, ilk 5 mücadelesi veririz 5. ya da 6. bitiririz
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