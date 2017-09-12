Şampiyon Rafael Nadal
Sezonun son grand slam turnuvası olan ABD Açık'ta zafer Rafael Nadal'ın... Tek erkekler finalinde Güney Afrika'dan Kevin Anderson ile karşılaşan İspanyol tenisçi, rakibine şans tanımadı. Dünya sıralamasının 1 numarası, karşılaşmadan 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 galip ayrıldı ve 3.7 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.
- 12 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 23:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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taner zuhahahha 150 milyonmu 1 milyon anca eder sisirin sisirin
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