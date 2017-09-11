Özge Yılmaz Avrupa ikincisi oldu
Avrupa Masa Tenisi Federasyonu (ETTU) tarafından her yıl kendi kategorisinin en iyi 10 sporcusunun katılımı ile düzenlenen 15 yaş altı Avrupa En İyi 10'lar Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcumuz Özge Yılmaz, Avrupa ikincisi oldu.
Turnuvanın ardından THY'nin tarifeli seferiyle saat 18.15'te Manchester'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Avrupa ikincisi Özge Yılmaz ve antrenörü Halit Adak', Türkiye Tenis Federasyonu yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.
Atatürk Havalimanı dış hatlar geliş katında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli tenisçi, " İngiltere'nin Manchester kentinden geliyorum. Orada Avrupa'nın en iyi 10'lar turnuvası oldu. Orada 9 tane maç yaptım.6'sını kazandım. 3'de yenildim. Yarın Milli takımla beraber Büyükler Avrupa Şampiyonası için Lüksemburg'a gideceğim. Bu başarımdan dolayı mutluyum. Daha iyisini yapacağımı düşünüyorum. Hedefim 2020 Olimpiyatları'na katılmak ve orada daha büyük başarılar elde etmek" dedi.
- 11 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:27
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 24
Yorum
ANTEPLİ 24 atıf ı sağ açık oynat hoca çok iyi olmuş atıf kaleye dikine giden adam dır atıf dırardan daha iyi.
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Cimbom'un kulübesi 150 milyon TL
Toplam 25
Yorum
misafir Elinde açık oyuncuların var. 2 tesadüf gol attı diye Tolga mı oynar. Sol taraf koridor gibi. Adamlar korneri bile rahat kullanıp golü attı.
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Valbuena'dan açıklama geldi
Toplam 24
Yorum
05 İSMAİL SEN NASIL FUTBOLCU OLMUŞSUN ŞAŞIYORUM SANA
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