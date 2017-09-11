Özge Yılmaz Avrupa ikincisi oldu

Turnuvanın ardından THY'nin tarifeli seferiyle saat 18.15'te Manchester'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Avrupa ikincisi Özge Yılmaz ve antrenörü Halit Adak', Türkiye Tenis Federasyonu yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.



Atatürk Havalimanı dış hatlar geliş katında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli tenisçi, " İngiltere'nin Manchester kentinden geliyorum. Orada Avrupa'nın en iyi 10'lar turnuvası oldu. Orada 9 tane maç yaptım.6'sını kazandım. 3'de yenildim. Yarın Milli takımla beraber Büyükler Avrupa Şampiyonası için Lüksemburg'a gideceğim. Bu başarımdan dolayı mutluyum. Daha iyisini yapacağımı düşünüyorum. Hedefim 2020 Olimpiyatları'na katılmak ve orada daha büyük başarılar elde etmek" dedi.