 Stephens Williams’ı elendi – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    Stephens Williams’ı elendi

    Stephens Williams’ı elendi

    Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta Sloane Stephens ve Madison Keys finale yükseldi. 2000 ve 01'de ABD Açık şampiyonu 37 yaşındaki Williams'ı 6-1, 0-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Stephens, finale çıkan taraf oldu. 24 yaşındaki tenisçi, kariyerinde ilk kez grand slam'da finale çıktı.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:27
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