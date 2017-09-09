Stephens Williams’ı elendi

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta Sloane Stephens ve Madison Keys finale yükseldi. 2000 ve 01'de ABD Açık şampiyonu 37 yaşındaki Williams'ı 6-1, 0-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 mağlup eden Stephens, finale çıkan taraf oldu. 24 yaşındaki tenisçi, kariyerinde ilk kez grand slam'da finale çıktı.