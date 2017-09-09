 Marsel İlhan finalde – Fotomaç – 09 Eylül 2017
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    09 Eylül 2017, Cumartesi
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    finalde

    Marsel İlhan finalde

    Milli tenisçi , Antalya'da düzenlenen Futures Turnuvası Tennis Organisation Cup'da finale yükseldi.

    Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen organizasyona 1 numaralı seribaşı olarak katılan , yarı finalinde Rus Ronald Slobodchikov ile karşılaştı.

    Rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerin ardından 2-0 yenen milli sporcu, finalde Avusturyalı Bastian Trinker ile karşılaşacak.

    Büyükakçay ve İlkel elendi

    Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki 25 bin dolar ödüllü toprak kort turnuvası Allianz Kupası'nda tek kadınlarda mücadele eden Çağla Büyükakçay ise yarı finalde karşılaştığı İtalyan Jessica Pieri'ye 6-4 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 yenilerek elendi.

    Milli sporcu Cem İlkel ise Fransa'daki 25 bin dolar ödüllü Futures Turnuvası'nın tek erkekler çeyrek finalinde karşılaştığı ev sahibi ülkeden David Guez'e 7-6 ve 6-2'lik setlerin ardından 2-0 mağlup olarak, turnuvaya veda etti.

    1. 09 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:33
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