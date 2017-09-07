Nadal yarı finalde
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Andrey Rublev'i 3-0 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.
ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının onuncu gününde, İspanyol Nadal ile Rus Rublev karşılaştı.
Tek erkekler dünya klasmanında 1. sırada yer alan Nadal, 53. sıradaki Rublev'i 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek, yarı finale çıktı.
Nadal, Roger Federer-Juan Martin del Potro maçının galibiyle finale çıkma mücadelesi verecek.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:14
-
Eto'o'dan ayrılık açıklaması
Toplam 12
Yorum
Gsli Çok beğeniyordum eto'yu çok seviyordum ama BENİ DİĞER FUTBOLCULARLA KIYASLAYAMAZSINIZ. Aynı kefeye koyamazsınız demek ne demek. Yakışmadı...
-
Fenerbahçe'ye iyi haber
Toplam 3
Yorum
semih ya kardeşim piyasa adam doluyken sempatik çocuk diye markoviç deyip durmayın..geldi de ne yaptı,ne fayda verdi..190 gün sakatlık mı olur....
-
İşte Eto'o'nun gerçek niyeti
Toplam 2
Yorum
Osman Fener kendi sitesinden yalanlıyor ki doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence Fener işi bitirdi, futbolcu o yüzden böyle yapıyor. Yalana gerek yok
Nadal yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.