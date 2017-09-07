Del Potro ve Keys yarı finalde
Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta Arjantinli Juan Martin del Potro ve Madison Keys, yarı finale çıktı.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın onuncu gününde tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile 24 numaralı seribaşı Arjantinli Juan Martin del Potro karşı karşıya geldi.
Avusturyalı Dominic Thiem karşısında 2-0 geriye düşmesine karşın 3-2 kazandığı dördüncü tur maçıyla turnuvaya damgasını vuran 28 yaşındaki Del Potro, kariyerinde 5 ABD Açık şampiyonluğu bulunan Federer'i 7-5, 3-6, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Kariyerinin tek grand slam zaferini 2009 yılında ABD Açık'ta yaşayan Arjantinli tenisçi, yarı finalde dünya klasmanının 1 numaralı ismi İspanyol Rafael Nadal ile eşleşti.
Tek kadınlarda 15 numaralı seribaşı Madison Keys, Estonyalı Kaia Kanepi'yi 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti. 22 yaşındaki Keys, Venus Williams, Sloane Stephens ile CoCo Vandeweghe'nin ardından yarı final bileti alan dördüncü ABD'li isim oldu.
Turnuvada 1981, grand slamlerde ise 1985 yılındaki Wimbledon'dan bu yana ilk kez tek kadınlarda yarı finaldeki tüm sporcular ABD'li tenisçilerden oluştu.
Bu arada Coco Wandeweghe'nin tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova'yı 2-0 mağlup etmesinin ardından bu yıl Wimbledon'ı kazanan İspanyol Garbine Muguruza, pazartesi günü açıklanacak WTA sıralamasında ilk sıraya yerleşecek.
- 07 Eylül 2017, Perşembe
- Güncelleme: 10:47
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14 Türk oyuncunun 8'i altyapıdan
Toplam 3
Yorum
ÇELİMSİZ TOPÇULAR ÇIKIYOR MAALESEF ALT YAPI TOPÇULARIMIZ FİZİKSEL OLARAK İYİ DEĞİL,HEPSİNİ AVRUPAYA KİRALAMAK ŞART,
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Ameliyat olmam!
Toplam 4
Yorum
KrAlex Fenerbahçe tarihinin her zaman kötü bir oyuncusu olarak hatırlanacaksın.
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İlk 11 koruma altında
Toplam 1
Yorum
Aslan BU YIL RESMEN ATES EDIYORUZ TAKIMI YASLI YAVAS FUTBOLCULARLA DOLDURMAYALIM
Del Potro ve Keys yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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