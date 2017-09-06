Wandeweghe yarı finale yükseldi
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınların 1 numaralı seribaşı Karolina Pliskova'yı 2-0 mağlup eden Coco Wandeweghe, adını yarı finale yazdırdı.
ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının onuncu gününde, Çek Pliskova ile ABD'li Wandeweghe çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Tek kadınlar dünya klasmanında 22. sıradaki Wandeweghe, 1. sırada yer alan Pliskova'yı 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, yarı finale çıktı.
Wandeweghe, Madison Keys-Kaia Kanepi maçının galibiyle finale yükselme mücadelesi verecek.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:37
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
Serhat Hakan iyi yedek olur..Az oynayacağı içinde bence GS sevgisi,takım psikolojisi ve havasıyla beraber bize eski Hakandan kesitler sunabilir..
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
burhan bu adam galatasaraya çok hizmet verdi ve bu takımda kalmalı efendiliğini bozmayan adam gibi adam hakan balta
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Galatasaraylı isim affediliyor!
Toplam 3
Yorum
06 emre hakan balta müthiş bir profesyonel adam hiç olaylara karısmaz sessiz sakın aslında bi sene kalabalır dogru diger de jong falan kov gtsin
Wandeweghe yarı finale yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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