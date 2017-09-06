 Nadal yarı finalde – Fotomaç – 06 Eylül 2017
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    06 Eylül 2017, Çarşamba
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    Nadal yarı finalde

    Nadal yarı finalde

    Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Andrey Rublev'i 3-0 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.

    ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının onuncu gününde, İspanyol Nadal ile Rus Rublev karşılaştı.

    Tek erkekler dünya klasmanında 1. sırada yer alan Nadal, 53. sıradaki Rublev'i 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek, yarı finale çıktı.

    Nadal, Roger Federer-Juan Martin del Potro maçının galibiyle finale çıkma mücadelesi verecek.

    1. 06 Eylül 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:34
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