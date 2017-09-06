Nadal yarı finalde
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Andrey Rublev'i 3-0 yenerek, adını yarı finale yazdırdı.
ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının onuncu gününde, İspanyol Nadal ile Rus Rublev karşılaştı.
Tek erkekler dünya klasmanında 1. sırada yer alan Nadal, 53. sıradaki Rublev'i 6-1, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek, yarı finale çıktı.
Nadal, Roger Federer-Juan Martin del Potro maçının galibiyle finale çıkma mücadelesi verecek.
- 06 Eylül 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:34
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Milan'dan flaş Sosa açıklaması
Toplam 24
Yorum
Gsli Gs korkusu tüm türkiye'yi sarmış tüm takımlar fark yememek için kaliteli isimler alıyorlar güzel
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Trabzonspor açıkladı
Toplam 2
Yorum
Surmene Insallah saglamdir
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Trabzonspor açıkladı
Toplam 2
Yorum
Can Hadi alsanıza gustavo gomezi ne diye duruyorsunuz eyy trabsonspor yönetimi...
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