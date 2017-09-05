 Federer çeyrek finalde – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    çeyrek finalde

    <a href="/index/federer?id=be469271-05bb-4787-bcab-e71a59f3937f" class="" rel="tag">Federer</a> çeyrek finalde

    Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerde Roger ve Juan Martin del Potro, tek kadınlarda CoCo Vandeweghe, Madison Keys ve Kaia Kanepi çeyrek finale yükseldi.

    ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın sekizinci gününde korta çıkan tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı , dördüncü tur mücadelesinde Alman Philipp Kohlschreiber ile karşılaştı.

    Toplam 1 saat 49 dakika süren maçta 33 numaralı seribaşı Kohlschreiber'i 6-4, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup eden İsviçreli , adını son 8 sporcu arasına yazdırdı.

    Hasta olmasına karşın korta çıkan ve 6 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem karşısında 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 geriye düşen 24 numaralı seribaşı Arjantinli Del Potro, rakibini 6-1, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup etti ve çeyrek final biletini aldı.

    Arjantinli tenisçi, çeyrek finalde, kariyerinde 5 ABD Açık şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Federer ile eşleşti.

    Tek kadınlarda oynanan dördüncü tur maçlarında 15 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 7-6, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1, vatandaşı CoCo Vandeweghe, Çek rakibi Lucie Safarova'yı 6-4 ve 7-6'lık setlerle, Estonyalı Kaia Kanepi de Rus Daria Kasatkina'yı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıkan isimler oldu.

    Çeyrek final eşleşmeleri
    ABD Açık'ta çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

    Tek erkekler

    Rafael Nadal-Andrey Rublev

    Roger Federer-Juan Martin del Potro

    Sam Querrey-Kevin Anderson

    Pablo Carreno Busta-Diego Schwartzman

    Tek kadınlar

    Karolina Pliskova-CoCo Vandeweghe

    Madison Keys-Kaia Kanepi

    Venus Williams-Petra Kvitova

    Sloane Stephens-Anastasija Sevastova

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:41
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