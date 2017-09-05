ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvanın sekizinci gününde korta çıkan tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Federer, dördüncü tur mücadelesinde Alman Philipp Kohlschreiber ile karşılaştı.

Toplam 1 saat 49 dakika süren maçta 33 numaralı seribaşı Kohlschreiber'i 6-4, 6-2 ve 7-5'lik setlerle 3-0 mağlup eden İsviçreli Federer, adını son 8 sporcu arasına yazdırdı.

Hasta olmasına karşın korta çıkan ve 6 numaralı seribaşı Avusturyalı Dominic Thiem karşısında 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 geriye düşen 24 numaralı seribaşı Arjantinli Del Potro, rakibini 6-1, 7-6 ve 6-4'lük setlerle 3-2 mağlup etti ve çeyrek final biletini aldı.

Arjantinli tenisçi, çeyrek finalde, kariyerinde 5 ABD Açık şampiyonluğu bulunan 36 yaşındaki Federer ile eşleşti.

Tek kadınlarda oynanan dördüncü tur maçlarında 15 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina'yı 7-6, 1-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1, vatandaşı CoCo Vandeweghe, Çek rakibi Lucie Safarova'yı 6-4 ve 7-6'lık setlerle, Estonyalı Kaia Kanepi de Rus Daria Kasatkina'yı 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale çıkan isimler oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri

ABD Açık'ta çeyrek final eşleşmeleri şöyle oluştu:

Tek erkekler

Rafael Nadal-Andrey Rublev

Roger Federer-Juan Martin del Potro

Sam Querrey-Kevin Anderson

Pablo Carreno Busta-Diego Schwartzman

Tek kadınlar

Karolina Pliskova-CoCo Vandeweghe

Madison Keys-Kaia Kanepi

Venus Williams-Petra Kvitova

Sloane Stephens-Anastasija Sevastova