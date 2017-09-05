Erkeklerde ilk yarı finalist Carreno Busta

ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının 9. gününde, 12 numaralı seribaşı Carreno Busta ile 29 numaralı seribaşı Schwartzman karşılaştı.

Bir saat 59 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-4 ve 6-2'lik skorlarla 3-0 mağlup eden Carreno Busta, tek erkeklerde adını yarı finale yazdıran ilk isim oldu.

Carreno Busta, ABD'li Sam Querrey ile Güney Afrikalı Kevin Anderson arasındaki maçın galibiyle yarı finalde mücadele edecek.