Erkeklerde ilk yarı finalist Carreno Busta
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta İspanyol Pablo Carreno Busta, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 3-0 yenerek tek erkeklerde yarı finale kaldı.
ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının 9. gününde, 12 numaralı seribaşı Carreno Busta ile 29 numaralı seribaşı Schwartzman karşılaştı.
Bir saat 59 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-4 ve 6-2'lik skorlarla 3-0 mağlup eden Carreno Busta, tek erkeklerde adını yarı finale yazdıran ilk isim oldu.
Carreno Busta, ABD'li Sam Querrey ile Güney Afrikalı Kevin Anderson arasındaki maçın galibiyle yarı finalde mücadele edecek.
- 05 Eylül 2017, Salı
- Güncelleme: 21:58
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 35
Yorum
taraftar hep haklı para veriyor bir tane doğru transferini görmedik..gelenler çapsız..yerliler dökülüyor..
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"Ben Arfa'yı al demesi kolay"
Toplam 35
Yorum
EVVET BALKANLARIN FUTBOLCU ÇÖPLÜĞÜ OLDUK..DEĞERSİZ ELEMANLAR HEP FENER DE..ANADOLU KULÜPLERİ DAHA İYİ.
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Antalyaspor, G.Saray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
Aslan GALATASARAY SAMPIYON OLUR KADRO HERKESE KORKU VE ENDISE VERDI SIMDIK ALAYI YABANCI SAYISINA TAKTI KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK !
Erkeklerde ilk yarı finalist Carreno Busta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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