 Erkeklerde ilk yarı finalist Carreno Busta – Fotomaç – 05 Eylül 2017
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    05 Eylül 2017, Salı
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    Erkeklerde ilk yarı finalist Carreno Busta

    Erkeklerde ilk yarı finalist Carreno Busta

    Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta İspanyol Pablo Carreno Busta, Arjantinli Diego Schwartzman'ı 3-0 yenerek tek erkeklerde yarı finale kaldı.

    ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının 9. gününde, 12 numaralı seribaşı Carreno Busta ile 29 numaralı seribaşı Schwartzman karşılaştı.

    Bir saat 59 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-4 ve 6-2'lik skorlarla 3-0 mağlup eden Carreno Busta, tek erkeklerde adını yarı finale yazdıran ilk isim oldu.

    Carreno Busta, ABD'li Sam Querrey ile Güney Afrikalı Kevin Anderson arasındaki maçın galibiyle yarı finalde mücadele edecek.

    1. 05 Eylül 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:58
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