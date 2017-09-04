 Sharapova ABD Açık'a veda etti – Fotomaç – 04 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Eylül 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sharapova ABD Açık'a veda etti

    Sharapova ABD Açık'a veda etti

    Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Maria Sharapova, Anastasija Sevastova'ya 2-1 yenilerek, elendi.

    ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının yedinci gününde, Rus Sharapova ile Letonyalı Sevastova karşı karşıya geldi.

    Sharapova, dünya sıralamasının 17. sırasındaki Sevastova'ya 7-5, 4-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu.

    Rus tenisçi turnuvaya veda ederken, Sevastova çeyrek finalde ABD'li Sloane Stephens ile mücadele edecek.



    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:22
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sharapova ABD Açık'a veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.