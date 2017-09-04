Sharapova ABD Açık'a veda etti
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda Maria Sharapova, Anastasija Sevastova'ya 2-1 yenilerek, elendi.
ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının yedinci gününde, Rus Sharapova ile Letonyalı Sevastova karşı karşıya geldi.
Sharapova, dünya sıralamasının 17. sırasındaki Sevastova'ya 7-5, 4-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu.
Rus tenisçi turnuvaya veda ederken, Sevastova çeyrek finalde ABD'li Sloane Stephens ile mücadele edecek.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:22
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
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Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
Sharapova ABD Açık'a veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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