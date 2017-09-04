Nadal çeyrek finale yükseldi
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol Nadal, Ukraynalı rakibi Dolgopolov'u 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, Alexandr Dolgopolov'u 3-0 yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı.
ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının sekizinci gününde, İspanyol Nadal ile Ukraynalı Dolgopolov karşılaştı.
Tek erkekler dünya klasmanında 1. sırada yer alan Nadal, 64. sıradaki Dolgopolov'u 6-2, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.
Nadal, Rus tenisçi Andrey Rublev ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.
- 04 Eylül 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:39
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"G.Saraylılar beni istemiyor"
Toplam 33
Yorum
BeykozlUltrAslan Senin Glmeni İstemeyenler Gs Taraftarı Değil Gs Düşmanıdır Sana Bu Takımda Herzaman İhtiyaç Vardır Kaptanlık Sana Yakışır Seni Çok Seviyoruz
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Özür dile Collina!
Toplam 1
Yorum
dfasfdsa evet kesin ispanyol vatandaşı diye görmezden gelmiiştir harika habercilik
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Asıl film başlıyor
Toplam 13
Yorum
gs takım olarak iyi oynuyor devamı gelir inşallah gs böyle oynayıpta yenilse sorun değil geçen seneki ruhsuz takım gitti yerine koşan mücadele eden bir takım geldi video hakem şart ama :)
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