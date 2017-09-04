 Nadal çeyrek finale yükseldi – Fotomaç – 04 Eylül 2017
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    04 Eylül 2017, Pazartesi
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    çeyrek finale yükseldi

    Nadal çeyrek finale yükseldi

    ABD Açık Tenis Turnuvası'nda, tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı İspanyol , Ukraynalı rakibi Dolgopolov'u 3-0 yenerek çeyrek finale çıktı

    Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkeklerin 1 numaralı seribaşı Rafael , Alexandr Dolgopolov'u 3-0 yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı.

    ABD'nin New York kentindeki sert kort turnuvasının sekizinci gününde, İspanyol Nadal ile Ukraynalı Dolgopolov karşılaştı.
    Tek erkekler dünya klasmanında 1. sırada yer alan Nadal, 64. sıradaki Dolgopolov'u 6-2, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.

    Nadal, Rus tenisçi Andrey Rublev ile yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

    1. 04 Eylül 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:39
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