Nadal ve Federer dördüncü tura yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın altıncı gününde tek erkeklerin favorilerinden Rafael Nadal ve Roger Federer, rakiplerini yenerek yollarına devam etti.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta altıncı gün maçları sona erdi.
Tek erkeklerin üçüncü turunda dünya 1 numarası Rafael Nadal, Arjantinli Leonardo Mayer karşısında ilk seti 7-6 kaybetmesine rağmen çabuk toparlandı. Diğer setleri 6-3, 6-1, 6-4 alan İspanyol tenisçi, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Federer bu kez zorlanmadı
Sezonun formda isimlerinden 3 numaralı seribaşı Roger Federer ise önceki iki turda aldığı 3-2'lik galibiyetlere nazaran daha kolay bir zafer elde etti. İsviçreli tenisçi, İspanyol rakibi Feliciano Lopez'i 6-3, 6-3 ve 7-5'lik setlerin ardından 3-0 yenerek üst tura yükseldi.
Avustralyalı 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem ile Belçikalı 9 numaralı seribaşı David Goffin de rakiplerini geçerek dördüncü tura adlarını yazdırdı.
Pliskova tur atladı
Tek kadınlarda dünya 1 numarası Çek Karolina Pliskova dördüncü tura çıkarken, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise ABD'li Shelby Rogers'ı 2-0 (6-4, 7-5) mağlup ederek tur atladı.
Günün sürprizlerini ise 10 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-1 yenen 20 numaralı seribaşı ABD'li CoCo Vandeweghe ile 12 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 2-0'la geçen Rus Daria Kasatkina gerçekleştirdi.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:35
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Seneye Galatasaray’da
Toplam 3
Yorum
eh be İnsallah dedigin gibi verdigin sozu tutarsin...Sen de oynarsin takimimizda
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Beck’ten Türkiye övgüsü!
Toplam 2
Yorum
Toros Kartalı Sn Şenol Güneş'in İNADI yüzünden beyefendi ve iyi bir oyuncuyu kaybettik.
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Yıldızlardan tatsız prova
Toplam 6
Yorum
1903 Yahu Arkadas bu fenerbahçe nasil bi takim ya?! Lens gibi adama futbolu unutturmayi basarmislar. Günes Akademesinde yaniden ögreniyor adam.
Nadal ve Federer dördüncü tura yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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