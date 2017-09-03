Nadal ve Federer dördüncü tura yükseldi

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta altıncı gün maçları sona erdi.

Tek erkeklerin üçüncü turunda dünya 1 numarası Rafael Nadal, Arjantinli Leonardo Mayer karşısında ilk seti 7-6 kaybetmesine rağmen çabuk toparlandı. Diğer setleri 6-3, 6-1, 6-4 alan İspanyol tenisçi, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

Federer bu kez zorlanmadı

Sezonun formda isimlerinden 3 numaralı seribaşı Roger Federer ise önceki iki turda aldığı 3-2'lik galibiyetlere nazaran daha kolay bir zafer elde etti. İsviçreli tenisçi, İspanyol rakibi Feliciano Lopez'i 6-3, 6-3 ve 7-5'lik setlerin ardından 3-0 yenerek üst tura yükseldi.

Avustralyalı 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem ile Belçikalı 9 numaralı seribaşı David Goffin de rakiplerini geçerek dördüncü tura adlarını yazdırdı.

Pliskova tur atladı

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Çek Karolina Pliskova dördüncü tura çıkarken, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise ABD'li Shelby Rogers'ı 2-0 (6-4, 7-5) mağlup ederek tur atladı.

Günün sürprizlerini ise 10 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-1 yenen 20 numaralı seribaşı ABD'li CoCo Vandeweghe ile 12 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 2-0'la geçen Rus Daria Kasatkina gerçekleştirdi.