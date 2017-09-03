 Nadal ve Federer dördüncü tura yükseldi – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    ve dördüncü tura yükseldi

    Nadal ve Federer dördüncü tura yükseldi

    Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın altıncı gününde tek erkeklerin favorilerinden Rafael ve Roger , rakiplerini yenerek yollarına devam etti.

    ABD'nin New York kentinde düzenlenen Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta altıncı gün maçları sona erdi.

    Tek erkeklerin üçüncü turunda dünya 1 numarası Rafael , Arjantinli Leonardo Mayer karşısında ilk seti 7-6 kaybetmesine rağmen çabuk toparlandı. Diğer setleri 6-3, 6-1, 6-4 alan İspanyol tenisçi, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

    Federer bu kez zorlanmadı

    Sezonun formda isimlerinden 3 numaralı seribaşı Roger ise önceki iki turda aldığı 3-2'lik galibiyetlere nazaran daha kolay bir zafer elde etti. İsviçreli tenisçi, İspanyol rakibi Feliciano Lopez'i 6-3, 6-3 ve 7-5'lik setlerin ardından 3-0 yenerek üst tura yükseldi.

    Avustralyalı 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem ile Belçikalı 9 numaralı seribaşı David Goffin de rakiplerini geçerek dördüncü tura adlarını yazdırdı.

    Pliskova tur atladı

    Tek kadınlarda dünya 1 numarası Çek Karolina Pliskova dördüncü tura çıkarken, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise ABD'li Shelby Rogers'ı 2-0 (6-4, 7-5) mağlup ederek tur atladı.

    Günün sürprizlerini ise 10 numaralı seribaşı Polonyalı Agnieszka Radwanska'yı 2-1 yenen 20 numaralı seribaşı ABD'li CoCo Vandeweghe ile 12 numaralı seribaşı Letonyalı Jelena Ostapenko'yu 2-0'la geçen Rus Daria Kasatkina gerçekleştirdi.

    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:35
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