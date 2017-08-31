Wozniacki veda etti, Sharapova turladı

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ın üçüncü gününde tek erkeklerde Alman Alexander Zverev, tek kadınlarda ise Danimarkalı Caroline Wozniacki elendi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvada, kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen karşılaşmalar da üçüncü günde tamamlandı.

Tek kadınlar ikinci turunda İspanyol Garbine Muguruza, Çinli Duan Yingying'i rahat bir oyunun ardından 2-0 (6-4, 6-0) yenerek üst tura kaldı.

İlk turda dünya 2 numarası Rumen Simona Halep'i eleyerek dikkati çeken Rus tenisçi Maria Sharapova ise ikinci turda Macar Timea Babos'u 6-7, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek yoluna devam etti.

Danimarkalı 5 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki ise ikinci turda Rus Ekaterina Makarova'ya 2-1 mağlup olarak günün sürprizine imza attı.

Seribaşı tenisçiler Rus Svetlana Kuznetsova, ABD'li Venus Williams ve Polonyalı Agnieszka Radwanska da rakiplerini yenerek üst tura yükseldi.

Sezonun en iyi çıkış yapan tenisçileri arasında yer alan 4 numaralı seribaşı 20 yaşındaki Alman Alexander Zverev, ikinci turda Hırvat Borna Coric'e 3-6, 7-5, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenilerek elendi.

5 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic, Alman rakibi Florian Mayer'ı 6-3'lük setlerin ardından zorlanmadan 3-0 yenerek üçüncü tura kaldı.

Seribaşı tenisçilerden Avusturyalı Dominic Thiem ve Bulgar Grigor Dimitrov rakiplerini mağlup ederek adlarını üst tura yazdırırken, 8 numaralı seribaşı Fransız Jo-Wilfried Tsonga ise Kanadalı Denis Shapovalov'a 3-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

4. günün programı

ABD Açık'ın 4. gününe, ikinci tur maçları ile devam edilecek. Tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Rafael Nadal ile Japon Taro Daniel, 3 numaralı seribaşı İsviçreli Roger Federer ile Rus Mikhail Youzhny karşılaşacak.

Tek kadınlarda 1 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, ABD'li Nicole Gibbs'in, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Elina Svitolina ise Rus Evgeniya Rodina'nın karşısına çıkacak.



Günün sonuçları

Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:

Tek kadınlar:

Garbine Muguruza (İspanya) (3) - Duan Yingying (Çin): 2-0 (6-4, 6-0)

Elina Svitolina (Ukrayna) (4) - Katerina Siniakova (Çekya): 2-1 (6-0, 6-7,6-3)

Ekaterina Makarova (Rusya) - Caroline Wozniacki (Danimarka) (5): 2-1 (6-2, 6-7, 6-1)

Svetlana Kuznetsova (Rusya) (8) - Marketa Vondrousova (Çekya): 2-1 (4-6, 6-4, 7-6)

Venus Williams (ABD) (9) - Oceane Dodin (Fransa): 2-0 (7-5, 6-4)

Agnieszka Radwanska (Polonya) (10) - Petra Martic (Hırvatistan): 2-0 (6-4, 7-6)

Sloane Stephens (ABD) - Dominika Cibulkova (Slovakya) (11): 2-1 (6-2, 5-7, 6-3)

Petra Kvitova (Çekya) (13) - Alize Cornet (Fransa): 2-0 (6-1, 6-2)

Monica Niculescu (Romanya) - Kristina Mladenovic (Fransa) (14): 2-0 (6-3, 6-2)

Anastasija Sevastova (Letonya) (16) - Kateryna Kozlova (Ukrayna): 2-0 (6-4, 6-4)

Elena Vesnina (Rusya) (17) - Anna Blinkova (Rusya): 2-0 (6-1, 6-3)

Caroline Garcia (Fransa) (18) - Ekaterina Alexandrova (Rusya): 2-1 (4-6, 6-3, 6-0)

Christina McHale (ABD) - Anastasia Pavlyuchenkova (Rusya) (19): 2-1 (3-6, 6-3, 6-2)

CoCo Vandeweghe (ABD) (20) - Alison Riske (ABD): 2-1 (2-6, 6-3, 6-4)

Maria Sharapova (Rusya) - Timea Babos (Macaristan): 2-1 (6-7, 6-4, 6-1)



Tek erkekler:

Borna Coric (Hırvatistan) - Alexander Zverev (Almanya) (4): 3-1 (3-6, 7-5, 7-6, 7-6)

Marin Cilic (Hırvatistan) (5) - Florian Mayer (Almanya): 3-0 (6-3, 6-3, 6-3)

Dominic Thiem (Avusturya) (6) - Alex de Minaur (Avustralya): 3-0 (6-4, 6-1, 6-1)

Grigor Dimitrov (Bulgaristan) (7) - Vaclav Safranek (Çekya): 3-0 (6-1, 6-4, 6-2)

Denis Shapovalov (Kanada) - Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) (8): 3-0 (6-4, 6-4, 7-6)

David Goffin (Belçika) (9) - Julien Benneteau (Fransa): 3-1 (6-4, 2-6, 6-4, 6-2)

John Isner (ABD) (10) - Chung Hyeon (Güney Kore): 3-0 (6-3, 6-4, 7-5)

Roberto Bautista Agut (İspanya) (11) - Andreas Seppi (İtalya): 3-1 (6-2, 4-6, 6-2, 7-6)

Pablo Carreno (İspanya) (12) - Cameron Norrie (Güney Afrika): 3-0 (6-2, 6-4, 6-3)

John Millman (Avustralya) - Nick Kyrgios (Avustralya) (14): 3-1 (6-3, 1-6, 6-4, 6-1)

Tomas Berdych (Çekya) (15) - Ryan Harrison (ABD): 3-0 (6-4, 6-2, 7-6)

Lucas Pouille (Fransa) (16) - Jared Donaldson (ABD): 3-2 (7-5, 6-4, 4-6, 3-6, 6-4)

Sam Querrey (ABD) (17) - Dudi Sela (İsrail): 3-0 (6-4, 6-1, 6-4)

Gael Monfils (Fransa) (18) - Jeremy Chardy (Fransa): 3-0 (7-6, 6-3, 6-4)

Paolo Lorenzi (İtalya) - Gilles Muller (Lüksemburg) (19): 3-1 (6-7, 6-3, 7-6, 6-3)

Nicolas Mahut (Fransa) - Albert Ramos-Vinolas (İspanya) (20): 3-2 (4-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-0)