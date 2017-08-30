 İpek Soylu’dan erken veda – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    ’dan erken veda

    İpek Soylu’dan erken veda
    Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta korda çıkan , ilk turda elendi. İlk kez ana tabloda mücadele eden milli tenisçi, Carla Suarez Navarro'ya mağlup oldu. New York'taki karşılaşmada İspanyol rakibine 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenilen Soylu, turnuvaya veda etti.
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:10
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