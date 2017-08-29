İpek Soylu, ABD Açık'tan elendi
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kariyerinde ilk kez ana tabloda mücadele eden İpek Soylu, İspanyol Carla Suarez Navarro'ya 2-0 yenilerek ilk turda elendi.
ABD'nin New York kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, dünya sıralamasının 163. basamağındaki İpek Soylu ile dünya 35 numarası İspanyol Carla Suarez Navarro karşılaştı.
Sahadan 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Suarez Navarro, 2. tura yükseldi.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:26
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 3
Yorum
reis sana katılıyorum bızım formamız ve armamız kutsaldır ey yonetım uyuma gonder bu adamı elımızden bır kaza cıkmadan bızı isteyemenı bız istem
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Sakat sakat oynayacak
Toplam 3
Yorum
FB bir daha gelmesin.bu adam bitik ya da bilerek kötü oynuyor gitmek için.ne yaptıgı belli değil.
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Neto Fener'de!
Toplam 38
Yorum
egeli arkadaslar sabredelim takımımıza destek olalım eleştirmek kolay ama futbol kolay bir oyun değil ben inanıyorum butakım gümbür gümbür gelecek
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