 İpek Soylu, ABD Açık'tan elendi – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    , ABD Açık'tan elendi

    İpek Soylu, ABD Açık'tan elendi

    Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta kariyerinde ilk kez ana tabloda mücadele eden , İspanyol Carla Suarez Navarro'ya 2-0 yenilerek ilk turda elendi.

    ABD'nin New York kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar ilk tur mücadelesinde, dünya sıralamasının 163. basamağındaki ile dünya 35 numarası İspanyol Carla Suarez Navarro karşılaştı.

    Sahadan 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 galip ayrılan Suarez Navarro, 2. tura yükseldi.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:26
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