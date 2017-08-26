 Murray ABD Açık'tan çekildi – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Murray ABD Açık'tan çekildi

    Murray ABD Açık'tan çekildi

    Tek erkeklerde dünya klasmanının 2 numarası , sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'tan çekildi.

    Büyük Britanyalı tenisçi yaptığı açıklamada, kalçasındaki sakatlığın devam etmesi nedeniyle pazartesi günü başlayacak ABD Açık'ta mücadele edemeyeceğini duyurdu. 30 yaşındaki Murray, sezonun geri kalanında ne yapacağıyla ilgili ise ilerleyen günlerde karar vereceğini kaydetti.

    Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu da bulunan Murray, bu yıl Avustralya Açık'a 4. turda, Fransa Açık'a yarı finalde, iki kez kazandığı Wimbledon'a ise çeyrek finalde veda etti.

    Erkeklerde son şampiyon Stan Wawrinka, Sırp Novak Djokovic, Japon Kei Nishikori ve Kanadalı Milos Raonic sakatlıkları, kadınlarda ise Belaruslu Victoria Azarenka çocuğunun devam eden velayet davası nedeniyle ABD Açık'tan çekilmişti.

    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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