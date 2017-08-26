Murray ABD Açık'tan çekildi
Tek erkeklerde dünya klasmanının 2 numarası Andy Murray, sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'tan çekildi.
Büyük Britanyalı tenisçi yaptığı açıklamada, kalçasındaki sakatlığın devam etmesi nedeniyle pazartesi günü başlayacak ABD Açık'ta mücadele edemeyeceğini duyurdu. 30 yaşındaki Murray, sezonun geri kalanında ne yapacağıyla ilgili ise ilerleyen günlerde karar vereceğini kaydetti.
Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu da bulunan Murray, bu yıl Avustralya Açık'a 4. turda, Fransa Açık'a yarı finalde, iki kez kazandığı Wimbledon'a ise çeyrek finalde veda etti.
Erkeklerde son şampiyon Stan Wawrinka, Sırp Novak Djokovic, Japon Kei Nishikori ve Kanadalı Milos Raonic sakatlıkları, kadınlarda ise Belaruslu Victoria Azarenka çocuğunun devam eden velayet davası nedeniyle ABD Açık'tan çekilmişti.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:15
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
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Yorum
e.tosun 9 eylülde muharrem traaansfer show yapacak.puhaaahhhhhhhaa
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Trabzonspor'da kombine satışı 10 bine ulaştı
Toplam 2
Yorum
e.tosun dedimki;7. haftadan sonra 50 yıl şampiyon olacağız demeyi keser muharrem.son 7 haftaya doğru avrupa kupaları hayali biter.
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Göztepe - Trabzonspor | CANLI ANLATIM
Toplam 8
Yorum
Turgut ada Bizim bu trabzonspor dan hiçbirşey olmaz...Cimboma bakin sanki bizim de il onların 50. Yılı ayip yaa
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