Ayla Aksu finalde kaybetti
Milli tenisçi Ayla Aksu, Mençuna Kupası Uluslararası Kadınlar Turnuvası finalinde Rus Valeria Savinykh'ye 2-1 mağlup olarak ikinci oldu.
Arhavi Tenis Kulübünün ev sahipliği yaptığı toplam 60 bin dolar para ödüllü turnuvada finale çıkarak kariyerinin en büyük başarısını yakalayan 21 yaşındaki Ayla Aksu, Rus rakibine 3-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenildi.
Final maçının ardından düzenlenen törende Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve federasyon yönetim kurulu üyesi Turan Topbaş, milli sporcuya ikincilik ödülünü verdi. Rus tenisçi Savinykh ise kupasını Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu'ndan aldı.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:31
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Fenerbahçe çıkışa geçmek istiyor
Toplam 9
Yorum
ALP Orta sahadaki 3 lü değişmediği sürece ve kanatlara 2 hit adam alınmadıkça fbnin şampiyon olma ihtimali çok düşük.gs örneği var.
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De Souza'ya talip var
Toplam 82
Yorum
kanarya en az 12 mil. okadar......!!!!
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''Eljif’e yazık ediliyor''
Toplam 17
Yorum
fenerli kesin fenerbahcede oynamak istedi alinmadi, kedi erisemediyi cigere mundar dermis.....!!!!!
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