Ayla Aksu finalde kaybetti

Arhavi Tenis Kulübünün ev sahipliği yaptığı toplam 60 bin dolar para ödüllü turnuvada finale çıkarak kariyerinin en büyük başarısını yakalayan 21 yaşındaki Ayla Aksu, Rus rakibine 3-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenildi.

Final maçının ardından düzenlenen törende Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve federasyon yönetim kurulu üyesi Turan Topbaş, milli sporcuya ikincilik ödülünü verdi. Rus tenisçi Savinykh ise kupasını Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu'ndan aldı.