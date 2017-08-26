 Ayla Aksu finalde kaybetti – Fotomaç – 26 Ağustos 2017
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    26 Ağustos 2017, Cumartesi
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    finalde kaybetti

    Ayla Aksu finalde kaybetti

    Milli tenisçi , Mençuna Kupası Uluslararası Kadınlar Turnuvası finalinde Rus Valeria Savinykh'ye 2-1 mağlup olarak ikinci oldu.

    Arhavi Tenis Kulübünün ev sahipliği yaptığı toplam 60 bin dolar para ödüllü turnuvada finale çıkarak kariyerinin en büyük başarısını yakalayan 21 yaşındaki , Rus rakibine 3-6, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenildi.

    Final maçının ardından düzenlenen törende Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve federasyon yönetim kurulu üyesi Turan Topbaş, milli sporcuya ikincilik ödülünü verdi. Rus tenisçi Savinykh ise kupasını Arhavi Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu'ndan aldı.

    1. 26 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:31
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