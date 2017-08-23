İpek Soylu üst tura yükseldi
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda milli sporcu İpek Soylu, elemelerin ilk turunda ABD'li Amanda Anisimova'yı 2-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.
ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada İpek Soylu, ev sahibi ülkeden Anisimova ile karşılaştı.
İlk seti 6-2 üstün tamamlayan milli tenisçi, ikinci seti 6-0 kaybetse de final setini 6-0 kazanarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla elemelerde ikinci tura yükselen İpek Soylu, Avustralyalı Lizette Cabrera'nın rakibi oldu.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:50
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Arda Turan'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 9
Yorum
SADİ KUYRUKCU VEFA KONUSUNDA HAKLISIN ARDA AMA ORTADA BİRDE ALINAN YÜKLÜ MEBLAĞ VAR BU ÜCRETİ ALAN OYUNCU KOŞACAK ADAM EKSİLTECEK TAKIMI İLERİ TAŞIYACAK
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 23
Yorum
deryam366 bu takım yavaş oynar topu sağa atar sola atar sonuca bir türlü gidemez taraftar yine kanser olacak
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Aykut Kocaman'dan kaleci yorumu
Toplam 23
Yorum
hacı hiç bir şey anlamadım ne diyo bu
İpek Soylu üst tura yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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