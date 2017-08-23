 İpek Soylu üst tura yükseldi – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    üst tura yükseldi

    İpek Soylu üst tura yükseldi

    Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek kadınlarda milli sporcu , elemelerin ilk turunda ABD'li Amanda Anisimova'yı 2-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı.

    ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada , ev sahibi ülkeden Anisimova ile karşılaştı.

    İlk seti 6-2 üstün tamamlayan milli tenisçi, ikinci seti 6-0 kaybetse de final setini 6-0 kazanarak mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla elemelerde ikinci tura yükselen İpek Soylu, Avustralyalı Lizette Cabrera'nın rakibi oldu.

    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:50
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