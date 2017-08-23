Cem İlkel adını üst tura yazdırdı

ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada kariyerinde ilk kez grand slam elemelerinde korta çıkan Cem İlkel, ev sahibi ülkeden Blumberg ile karşılaştı.

Rakibine 6-2 ve 6-4'lük setlerle üstünlük kuran milli tenisçi, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla elemelerde ikinci tura yükselen Cem İlkel, bu turda Igor Sijsling ile Michael Mmoh arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.