Cem İlkel adını üst tura yazdırdı
Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta milli sporcu Cem İlkel, tek erkekler elemelerinin ilk turunda ABD'li William Blumberg'i 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.
ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada kariyerinde ilk kez grand slam elemelerinde korta çıkan Cem İlkel, ev sahibi ülkeden Blumberg ile karşılaştı.
Rakibine 6-2 ve 6-4'lük setlerle üstünlük kuran milli tenisçi, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla elemelerde ikinci tura yükselen Cem İlkel, bu turda Igor Sijsling ile Michael Mmoh arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:22
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Vardar turdan emin
Toplam 1
Yorum
serkan Unuttuğunuz birisi var gardaş Mehmet topal yok o olsaydı tamamdı sizin için maçın başında bir gol atardı iş biterdi bakalım yarın ...
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"Emre Mor'un hayatını kararttılar!"
Toplam 6
Yorum
sallam cay surda yorum yazmak icin daha cok karekter kullanmaya izin verseniz , ne olur ki ,
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İşte başarıyı getirecek sistem
Toplam 11
Yorum
01.ADANALI.EA BEŞİKTAŞLIYIM. BEŞİKTAŞ FENER NE YAPSALAR NAFİLE. ELİNDE AVUCUNDA BEŞ PARA KALMAYAN G.SARAYI ŞAMPİYON YAPACAKLAR. TAKİP EDİN GÖRECEKSİNİZZZZ
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