 Cem İlkel adını üst tura yazdırdı – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Cem İlkel adını üst tura yazdırdı

    Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta milli sporcu Cem İlkel, tek erkekler elemelerinin ilk turunda ABD'li William Blumberg'i 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

    ABD'nin New York kentinde oynanan müsabakada kariyerinde ilk kez grand slam elemelerinde korta çıkan Cem İlkel, ev sahibi ülkeden Blumberg ile karşılaştı.

    Rakibine 6-2 ve 6-4'lük setlerle üstünlük kuran milli tenisçi, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

    Bu sonuçla elemelerde ikinci tura yükselen Cem İlkel, bu turda Igor Sijsling ile Michael Mmoh arasındaki maçın galibiyle karşı karşıya gelecek.

    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:22
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