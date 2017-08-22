Azarenka ABD Açık'tan çekildi
Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Victoria Azarenka, ABD Açık'tan çekildiğini duyurdu.
Kariyerinde iki Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 28 yaşındaki tenisçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oğlu Leo'nun devam eden velayet davası nedeniyle 28 Ağustos'ta başlayacak sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta yer almayacağını sporseverlerle paylaştı.
Leo'nun doğumunun ardından haziran ayında kortlara dönen ve Wimbledon'a dördüncü turda veda eden Azarenka, temmuz ayında boşanmıştı.
Avustralya Açık'ı kazandığı 2012 ve 2013 yıllarında ABD Açık'ta final oynama başarısını gösteren Belaruslu tenisçi, velayet davası nedeniyle ABD'de düzenlenen Cincinnati Açık'tan da çekilmişti.
Hamileliği nedeniyle geçen yıl da ABD Açık'ı kaçıran Azarenka'nın yerine Japon sporcu Misa Eguchi ana tabloya dahil edildi.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 12:14
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Hepsini ‘sus’turalım!
Toplam 2
Yorum
bjkout Trabzonun çocuğu olcay her maç böyle oyna
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Bursaspor galibiyeti unuttu
Toplam 1
Yorum
1907 son 2 sezondur olduğu gibi bu maçta da hakem kayırması olmaz ise bjk yenilir. bjk nin attığı tüm gollerde hakem imzası mevcut.
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Aboubakar’dan hat-trick
Toplam 5
Yorum
kabasakal Bjk çok pişman olacak serbest kalma bedelini ödeyip almadığına ,fener de geç kalmasaydı alabilirdi belki. Artık en az 20 milyon euro
Azarenka ABD Açık'tan çekildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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